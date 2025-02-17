İstanbul’un Arnavutköy’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyere ve üst geçide çarptı. Hurdaya dönen araçta sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, 13 Şubat Perşembe günü gece saat 02.30 sıralarında Sultangazi - Arnavutköy Çevreyolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde gerçekleşti. 23 yaşındaki Ahmet Arslan yönetimindeki 34 GMN 920 plakalı otomobil cadde üzerinde ilerlediği esnada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Savrulan otomobil manevralar yaparak yol üzerinde bulunan bariyer ve üst geçite çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle aracın farklı noktalarında ağır hasar oluştu. Araç kullanılamaz hale gelirken sürücüsü Ahmet Arslan, ihbarlar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan sürücünün yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ekiplerin kazanın nasıl olduğunu aydınlatmaya yönelik çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.