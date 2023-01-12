İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Levent’teki gökdelenlerin büyük bir kısmı kayboldu.

İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Levent’teki gökdelenlerin büyük bir kısmı kayboldu.

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle binaların ve köprünün ışıklandırılması neredeyse görünmeyecek yoğunluğa ulaştı. Sürücüler görüş mesafesinin kısalması nedeniyle zor anlar yaşadı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Levent’teki gökdelenlerin büyük bir kısmı siste kayboldu. Sis içinde kalan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün sadece Avrupa Yakası’ndaki kulesinin ayakları görüldü.