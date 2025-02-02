En etkili ilacın sandık olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, millet için en etkili ilacın sandık olduğunu yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımını alıntılayan İmamoğlu, "Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır. Millet büyüktür! Hodri meydan. Hemen seçim" dedi.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul'da katıldığı partisinin İl Kadın Kolları'nın olağan genel kurulunda, "Sosyal medya gazıyla bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır" ifadelerini kullanmıştı.