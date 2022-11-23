İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bahçelievler ve Bağcılar’da önceden belirlenen 10 adrese düzensiz göçmenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda düzensiz göçmen polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bahçelievler ve Bağcılar’da önceden belirlenen 10 adrese düzensiz göçmenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda düzensiz göçmen polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmenlere yönelik operasyonları sürüyor. Akşam saatlerinde Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinde daha önceden belirlenen 10 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen çok sayıda düzensiz göçmen yakalanarak emniyete götürüldü.

Polisleri gören iki yabancı uyruklu şahıs kaçmaya çalıştı

Bağcılar, Yıldıztepe mahallesi 510 Sokak’ta bulunan binaya düzenlenen operasyon öncesinde polisleri gören iki yabancı uyruklu şahıs, binadan kaçmak istedi. Ekipler kaçan şahısları bina içinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan göçmenler emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine gönderildi.