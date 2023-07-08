Yasadışı göçle mücadele çerçevesinde İstanbul genelinde yapılan denetimlerde 728 kaçak göçmen daha yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde ve Deniz Limanı ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla 7 Temmuz’da, İstanbul genelinde ‘düzensiz göçmenlere’ yönelik denetimler gerçekleştirildi. Polis ekipleri sahil kenarları, toplu taşıma araçlarındaki kişiler durdurarak kimlik ve evrak kontrolü yaptı. Ayrıca denetim çerçevesinde 28 teknede bulunan 2 bin 8 yabancı şahsın kimliği sorgulandı. Yapılan uygulamalarda 728 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi.