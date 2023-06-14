İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabah erken saatlerde bir uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon neticesinde Bağcılar’da bir şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde yapılan uyuşturucu operasyonu ile sabahın erken saatlerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bazı şahıslar gözaltına alındı. Operasyonun Bağcılar’daki adresinde uyuşturucu madde sattığı tahmin edilen bir şahsın adresine yapılan baskında evden 2 adet ruhsatsız tabanca 14 adet mermi ve bir miktar para ele geçirildi. Şahıs daha sonra ailesiyle yaşadığı evden gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.