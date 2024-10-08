Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hak sahiplerinin yüzde yüz uzlaşma sağladığı İstanbul’daki Güneş Sitesi’nin dönüşümü için Yarısı Bizden ile hibe sağlarken Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ işbirliği ile de inşa desteği verecek. Sitedeki 8 bloğun yerinde yeni konutlar ve yaşam alanları devlet güvencesiyle yapılacak. Sitenin yıkımından görüntüler paylaşan Bakan Kurum, “Alan bazlı büyük dönüşümlerde vatandaşımız uzlaşma sağlamışsa biz devreye giriyoruz. Riskli yapısını dönüştürmek isteyenlere; 700 bin TL hibe, 100 bin TL taşınma yardımı sağlayıp yeni konutları TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle inşa ediyoruz” dedi.

İstanbul’un 39 ilçesini kapsayan Yarısı Bizden kampanyasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü koordine ediyor. Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1,5 milyon TL’lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Alan bazlı büyük dönüşümlerde ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile vatandaşa destek oluyor. Bu durumda vatandaşlar Yarısı Bizden kampanyasının 700 bin TL’lik hibe desteğini kullanarak devlet güvencesiyle yeni evlerine kavuşuyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme şartlarıyla taksitlendiriliyor.

Güneş Sitesi’nde TOKİ işbirliği ile dönüşüm

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Tevfik Bey Mahallesi’ndeki Güneş Sitesi’nde yaşayanlar, Yarısı Bizden’in finansal katkısının yanı sıra TOKİ’nin de proje ve inşa desteğinden faydalandı. 8 bloktaki 139 bağımsız birimin yıkımını Bakanlık ekipleri gerçekleştirdi. Enkazın kaldırılmasının ardından TOKİ yeni konut ve yaşam alanlarının inşasına başlayacak.

Bakan Kurum: Anlaşıp gelin, evlerinizi dirençli hale getirelim

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından Güneş Sitesi’ndeki yıkım çalışmalarının görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, “Yarısı Bizden ile İstanbul’u dönüştürüyoruz. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL taşınma yardımını sağlamaya devam ediyoruz. Alan bazlı büyük dönüşümlerde de vatandaşımız uzlaşma sağlamışsa biz devreye giriyoruz. Riskli yapısını dönüştürmek isteyenlere; 700 bin TL hibe, 100 bin TL taşınma yardımı sağlayıp yeni konutları TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle inşa ediyoruz. Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi’nde Güneş Sitesi sakinleri gibi anlaşıp gelin, evlerinizi afetlere karşı dirençli hale getirelim” ifadelerini kullandı.

Alan bazlı dönüşümde TOKİ de yüklenici oluyor

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı Yunus Emre Küçük de İstanbul’da yaşayanları riskli binalarını dönüştürmeleri için Yarısı Bizden desteğinden faydalanmaya davet etti. Küçük “Bu projemizde büyük alan bazlı bir dönüşümü Bakanlığımız Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ iş birliği ile gerçekleştirdiği için vatandaşlarımızı 700 bin lira hibe desteğinden faydalandırılıp bu tutarı bina maliyetinden düşerek vatandaşlarımızı borçlandırmış olacağız. Vatandaşlarımız 700 bin lira hibe desteğinden sonra arta kalan borçlarını yine uzun vadeli uygun ödeme şartlarında ödeyebilecek” dedi.

“Vatandaşlarımız ‘ödeyemem’ diye korkmasın

Güneş Sitesi’ndeki hak sahiplerinden Gülaçtı Karakaya ise 6 Şubat depremlerinin ardından site sakinlerinin kentsel dönüşüme karar verdiğini söyledi. Karakaya, “Kentsel dönüşümü muhakkak yaptırmalıyız, bu şart. İstanbul’da kaçınılmaz bir deprem bekleniyor. Eninde sonunda evlerimizin yenilenmesi lazım. Kentsel dönüşümle veya şahısların kendi güçleriyle yaptırmalılar. Hiçbir vatandaşımız bu konuda korkmasın. Maddi ve manevi olarak zaten devletimiz yanımızda. Bütçesi dar olanlar, ‘ödeyemem’ diye korkmasınlar, kira öder gibi kendi evimizi alacağız” diye konuştu.

“Kentsel dönüşüm istanbul için gerekli”

Diğer bir hak sahibi olan Huriye Başaran da “Binamız çok eskiydi. Deprem olsaydı belki yıkılacaktı. Şimdi çok mutluyum. Bence hiç kimse beklemesin” dedi. Hak sahiplerinden Zeki Dursun vatandaşların kentsel dönüşüme güvenmeleri gerektiğini vurgulayarak, “Kentsel dönüşüm her şeyden önce Türkiye için, bilhassa İstanbul için gerekli. Herkesin bu işin içine girmesi lazım. Biz korkusuzca, rahatça oturacağız. Devletimiz, bize her konuda yardımcı oldu. Biz ne istediysek şu ana kadar harfiyen yapılıyor. Hiçbir sorunumuz olmadı” şeklinde konuştu.

Yarısı bizden kampanyası

İstanbul’un 39 ilçesini kapsayan kentsel dönüşüm için Yarısı Bizden kampanyasında hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği, diğer her bir konutu için ise 1 milyon 400 bin TL kredi desteği veriliyor. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanıyor.