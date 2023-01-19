İstanbul’un 12 ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda toplam 287 kilo 74 gram uyuşturucu madde ile 9 bin 900 adet captagon hap ele geçirilirken, 151 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’un 12 ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda toplam 287 kilo 74 gram uyuşturucu madde ile 9 bin 900 adet captagon hap ele geçirilirken, 151 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar çereçvesinde 18 Ocak’ta dev bir operasyon gerçekleştirdi. Bağcılar, Bahçelievler, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Pendik, Silivri, Şişli, Ümraniye ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 151 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 286 kilo 693 gram esrar, 9 bin 900 adet captagon, 309 gram sentetik kannobinoid, 42 gram kokain, 30 gram metamfetamin, 196 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet fişek, 5 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 266 bin 475 lira ile 100 dolar ele geçirildi. Toplam 287 kilo 74 gram uyuşturucu madde ile 9 bin 900 adet captagon hap ele geçirilirdi.

Bakan Soylu’dan operasyon açıklaması

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 18 Ocak tarihinde yapılan operasyonlarda, 286 kilo esrar, 9 bin 900 captagon ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 151 şüpheli gözaltında" dedi.