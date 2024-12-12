Sarıyer’de denize düşerek kaybolan Ayşe ve Velat Can kardeşleri arama çalışmaları 20. gününde de devam etti.

Sarıyer’de 23 Kasım’da saat 18.00 sıralarında sahilde yürüyen abla Ayşe Can ile onu kurtarmak için suya atlayan Velat Can’ı arama kurtarma çalışmaları 20. gününde de sürüyor. AFAD, İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSAK ekipleri ile Beşiktaş Belediyesi personelleri sualtı ve su üstü yapılan aramalarda yer alıyor. Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığına bağlı Birinci Sınıf Dalgıç özel ihtisaslı personelden oluşan Sualtı Arama Kurtarma Timi, iki kardeşi arama çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Beşiktaş açıklarında Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) dalışı yaptı. Öte yandan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri personeller İstanbul Boğaz’ının kuzey çıkışında aramalar gerçekleştirmeye devam ederken, Avrupa ve Anadolu yakası ve Marmara Denizi boyunca çalışmaların sürdüğü öğrenildi.