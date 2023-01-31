Açıklamada bazı seferlerin sis nedeniyle yapılamadığı belirtildi. İptal edilen seferler şöyle:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İslam’a yapılan saldırılara karşı savunmayı son nefesimize kadar sürdüreceğiz"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İslam’a yapılan saldırılara karşı savunmayı son nefesimize kadar sürdüreceğiz"

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından İstanbul’da sis etkili olmaya devam ediyor. Şehir Hatları da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Şehit Hatları sis nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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