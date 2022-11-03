Kağıthane’de motosikletle gelen iki saldırgan, yol kenarındaki şahsa silahlı saldırı düzenledi. Saldırganlardan biri bir süre sonra gelip hastaneye gitmek için taksiye binen adamı sopayla dövdü. Dehşet anları kameraya yansırken, iki saldırgan Çeliktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane’de motosikletle gelen iki saldırgan, yol kenarındaki şahsa silahlı saldırı düzenledi. Saldırganlardan biri bir süre sonra gelip hastaneye gitmek için taksiye binen adamı sopayla dövdü. Dehşet anları kameraya yansırken, iki saldırgan Çeliktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, önceki ay saat 02.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sultan Selim Mahallesi’ndeki Oto Sanayi sitesi içerisinde alkol kullandıktan sonra yürüyen Murat Yişilçeçen cadde üzerinde yürüdüğü esnada motosikletle gelenini iki şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yolda yürüyen adama kurşun yağdıran şahıslar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçarken, bacağından yaralanan adam ise yol kenarında bekleyen taksiye binmeye çalıştı.

Önce silahla vurdular sonra sopayla dövdüler

Yaralı şahıs taksiye binerek hastaneye gitmek istediği sırada, motosiklette bulunan şahıslardan biri elinde sopayla tekrar geri geldi. Şahıs ticari taksiye binen adama bu kez de sopayla saldırdı. Öldüresiyle dayak atan şahıs daha sonra motosikletle olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs ardından darp edildiği taksinin sürücüsü tarafından Kağıthane Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane polisi saldırganları yakaladı

Olayın ardından hastanede olan yaralı adamın ifadesi doğrultusunda harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği polisleri, olay yerine giderek güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda şahısların emniyette çok sayıda kaydı suç bulunan Kadir A. ile “Kenzo” lakaplı Şahin G. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Kadir A. evine yapılan baskın sonucunda yakalanırken, olayda kullandığı tabancaya ise el konuldu.

“Taksici araya girince taksiciyi de dövmüşler”

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Olay gece 2 gibi olmuş. Aralarında alacak verecek davasından bir husumet varmış. İki kişi motorla gelmiş ve şu kaldırımda motordan inmişler. Adamın bacağına birkaç el ateş etmişler. Vurulan şahıs taksiye binmiş. Diğerleri de geri dönüp taksinin kapısını açmışlar ve sopayla tekrar vurmaya başlamışlar. Taksici araya girince taksiciyi de dövmüşler. Sonra da kaçmışlar. Yaralı taksiyle hastaneye gitmiş, diğerleri de yakalanmış diye biliyorum” dedi.

Saldırganlardan biri tutuklandı

Öte yandan Şahin G. ise Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan yakalandı. Emniyette ifadeleri alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlemleri yapılan Kadir A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Şahin G. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şahıslarla Murat Yişilçeçen arasında alacak-verecek nedeniyle husumet olduğu ortaya çıktı.