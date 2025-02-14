Daha önce karıştıkları eylemlerde beraber hareket eden ancak yaşadıkları grup içi anlaşmazlıklar yüzünden ayrılarak husumet yaşayan çıkar amaçlı suç çetelerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen silahlar ve kaçarken kullandıkları motosikletler emniyette sergilendi. 17 farklı eyleme karışan, aralarında çete elebaşı Barış Boyun’un 2 avukatının da yer aldığı 42 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yerel ve uluslararası alanda eylemlere karışan suç ağlarıyla bağlantılı kişilerin yakalanması için çalışma başlatmış, yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda operasyon için düğmeye basmıştı.

Yapılan çalışmalarda hakkında ‘kırmızı bülten’ ile aranan ve İtalya’da cezaevinde yatan çete elebaşı Barış Boyun’un öncülüğündeki suç örgütüyle uzun bir süre beraber hareket ettikleri ancak grup içi anlaşmazlıklardan dolayı ayrılan Rusya’da gözaltında olan Berat Can Gökdemir liderliğindeki ‘Daltonlar’ çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda İstanbul çapında 17 farklı olaya karıştıkları belirlenen, aralarında Barış Boyun’un çetesinin 2 avukatının da bulunduğu toplam 42 kişi gözaltına alındı.

Çok sayıda silah, mermi, çalıntı araç, çalıntı motosiklet, motosiklet kaskları ve balistik çelik yelek ele geçirildi

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda silah, bu silahlara ait mermiler ile suç işledikleri sırada kaçarken kullandıkları çalıntı araç, çalıntı motosiklet, motosiklet kaskları ve balistik çelik yelek ele geçirildi.

Öte yandan 1-14 Şubat tarihleri arasında Çekmeköy, Sancaktepe, Kadıköy, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi, Bağcılar, Beykoz, Ataşehir, Büyükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Beyoğlu, Avcılar, Ataşehir, Ümraniye ilçelerinde meydana gelen iş yeri, ikamet ve araç kurşunlanmasıyla ilgili çalışmalar yürütüldü. Bu çalışmalar kapsamında yine söz konusu suç örgütlerine üye olan ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, yağma amaçlı tehdit, 6136 SKM ve suç örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek öven bu yöntemlerin sosyal medyada suç örgütlerinin propagandasını yapan kişilere de operasyon düzenlendi. Şubat ayı içerisinde 32 farklı eyleme karışan 86 şüpheli farklı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltı sayısı 128’i buldu

Bu sabah ki operasyonla birlikte gözaltı sayısı 128’i buldu. Operasyonların tamamında adreslerde yapılan aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, 2 AK-47 uzun namlulu silah, 2 otomatik tabanca, 1 av tüfeği, bin 207 çeşitli ebatlarda fişek, 27 şarjör ve tabanca mekanizması, 12 adet uyuşturucu hap bulundu. Ayrıca yine operasyonlarda; eylemlerde kullanılan çalıntı araç, çalıntı motosiklet, motosiklet kaskları ve balistik çelik yelek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden işlemleri tamamlananlar adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken 54 kişi tutuklandı. 67 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.