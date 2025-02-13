Dijital Radyo Yayıncılığı Lansman Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de ilk defa Dijital Ses Yayını Plus (DAB+) teknolojisine geçiş yaptıklarını belirterek, Dijital Yeni Nesil Radyo yayıncılığı ile yepyeni bir dönemi başlatmanın gururunu yaşadıklarını söyeldi.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiyede ilk defa Dijital Ses Yayını Plus (DAB+) teknolojisine geçiş yaptıklarını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, DAB+nın, parazitlerden arındırılmış net bir ses deneyimi sunan ve aynı frekansta birden fazla radyo kanalını barındırabilme kapasitesiyle frekans verimliliğini arttıran bir teknoloji olduğunu belirtti.

İstanbul'da şu an boş frekans olmadığını ifade eden Uraloğlu, Artık DAB+ yayınlarına başlamamızla bu durumu ortadan kaldırdık. Bu yeni teknoloji sayesinde gelen taleplere göre 448 yeni frekans sağlayabileceğiz. dedi.

DAB+ NET BİR SES DENEYİMİ SUNUYOR

Bakan Uraloğlu, dünyanın dijitalleşmesiyle birlikte iletişim ve medya mecraları da hızla değişim geçirirken, radyo yayınlarının da bu değişimden etkilendiğini vurgulayarak, radyoda daha iyi ses kalitesi ve daha fazla kanal kapasitesi elde etmek için dijital radyo yayıncılığının (DAB) keşfedildiğini beliterek, ancak bu ilk girişimlerin zamanla gelişim göstererek daha da geliştiğini ve Dijital Yeni Nesil Radyo (DAB+) halini aldığını söyledi.

DAB+nın, parazitlerden arındırılmış net bir ses deneyimi sunan ve aynı frekansta birden fazla radyo kanalını barındırabilme kapasitesiyle frekans verimliliğini arttıran bir teknoloji olduğunu belirterek, "Bu sayede, kullanıcılar sadece müzik ve konuşma değil, aynı zamanda faydalı bilgi akışına da erişebiliyor. DAB+'nın en önemli avantajlarından biri de analog sistemlere göre enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik sunması. 16 yayını tek bir frekans ve tek bir vericiyle iletebiliyor ve toplam enerji tüketimi sadece 12,2 kilovat. Analog FM vericiler ise her yayın için ayrı bir frekans ve verici kullanır. 16 yayın için toplam enerji tüketimi 128 kilovattır" dedi.

DAB+ İLE İSTANBUL 448 YENİ FREKANS KAZANDI

Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile Avrupa'nın en yüksek kulesi olan ve 100 FM radyo yayınını tek bir noktadan yapabilen Çamlıca Kulesi'nde atıyor olunmasının da tesadüf olmadığını belirten Bakan Uraloğlu, "2018 yılında hizmete açılan Çamlıca Kulesi sayesinde dünyada ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapabilme kapasitesiyle Türkiyenin yayıncılık alanında dünya çapında bir ilke imza attı. Şimdi DAB+ teknolojisi ile Radyo Yayıncılığımıza yeni bir soluk getiren, sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirecek bir yeniliği daha Çamlıca Kulemizde hayata geçirerek hep birlikte, bu heyecan verici değişimin bir parçası olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

An itibarıyla İstanbul'da boş FM frekansı bulunmadığının altını çizen Uraloğlu, bu yeni teknoloji sayesinde gelen taleplere göre 448 yeni frekans sağlayabileceklerini belirterek, "Radyodan kristal netliğinde bir ses deneyimi yaşayacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından dijital radyo yayıncılığının başlangıç startını butona basarak verdi.