İstanbul Maltepe’de gerçekleştirilen Bingöl Tanıtım Günleri kapsamında yöreye ait birçok ürün İstanbullularla buluşturuldu. Yöreye ait yemeklerin de tanıtıldığı festivalde ortaya renkli görüntüler çıktı.

İstanbul Maltepe’de gerçekleştirilen Bingöl Tanıtım Günleri kapsamında yöreye ait birçok ürün İstanbullularla buluşturuldu. Yöreye ait yemeklerin de tanıtıldığı festivalde ortaya renkli görüntüler çıktı.

İstanbul Maltepe’de gerçekleştirilen ‘Bingöl Tanıtım Günleri’ adeta bir şenlik havasında devam ediyor. Yöreye ait birçok ana yemek ve tatlı ürünleri İstanbul halkıyla buluşturulurken, gelenler Bingöl yöresine ait müzikler eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşadı. Tanıtım Günleri’ne katılan Bingöl Kiğı İlçesi Belediye Başkanı Hikmet Özüağ, tanıtım gününe ilişkin bilgi verdi. Kiğı Belediyesi olarak bu tarz tanıtım günleri ile birlikte kültürlerini tüm Türkiye’ye tanıtmak istediklerini söyleyen Özüağ, belediye yönetimi olarak ise Kiğı İlçesi’nde gerçekleştirmiş oldukları yatırımlar ile turist çekmeye başladıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Bir Kiğılı olarak ‘Bingöl Tanıtım Günleri’ için İstanbul Maltepe’deyiz. Öncelikle bu programı hazırlayıp bizleri burada bir araya getiren dernek başkanlarımıza, konfederasyon başkanlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ara ara geliyorlar, inşallah bundan sonra turistlerimizi ilçemize çekeceğiz. Geri dönüşler çok şu anda. Yani köylerimize yerleşim şu anda çok İyi. Herkes geliyor. Artık son zamanlarda konaklama açısından da bayağı ilerledik. Elli yataklı bir öğretmeni evimiz yapıldı. Yakın zamanda hizmete açacağız inşallah. Çok güzel ve lüks oldu. 5 yıldızlı otel niteliğinde yaptık. Şu anda 176 tane daha konutumuz yapılıyor. Bunlarda inşallah önümüzdeki yol bitecek. Halkımız çalışmalarımızdan memnun. Bizde burada halkımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız, yaptığımız hizmetlerden dolayı, sürekli yanımızda. Bu konuda da ben özellikle halkımıza çok teşekkür ediyorum”.

Tanıtım günleri kapsamında kültürel yemeklerin sergilendiği stantta çalışan Ramazan İlhan ise “Patlıcan ve biber dolmamız var. Sarmamız var. Kuzu tandırımız meşhurdur. Hemşehrilerimizi bekliyoruz. Maltepe’ye gelip Bingöl’ün lezzetlerinin tadına baksınlar. Akşamları özellikle çok yoğun oluyor. Hafta sonunu anlatmamıza gerek bile yok. Bizde para ikinci planda. Öncelikle lezzetimizin tadına baksınlar” dedi.