Balıkçıların soğuk hava ve lodos nedeniyle denize açılamaması ve denizdeki balık azalmaları fiyatlara artış olarak yansıdı. İstanbul’da balık hallerinde, en ucuz balık kilosu 70 TL ile hamsi oldu.

Balıkçıların soğuk hava ve lodos nedeniyle denize açılamaması ve denizdeki balık azalmaları fiyatlara artış olarak yansıdı. İstanbul’da balık hallerinde, en ucuz balık kilosu 70 TL ile hamsi oldu.

Sağanak ve yağışlı hava nedeniyle balıkçılar ava çıkamazken balık tezgahları olumsuz etkilendi. Yaşanan bu durum balık fiyatlarına artış olarak yansıdı. Pazarın en ucuz balığı kilosu 70 TL ile hamsi oldu. Balıkçılar, hava şartlarının iyiye gitmesi ile birlikte fiyatların düşeceğini söylüyor. Balık pazarında hamsinin kilosu 70 TL, çinekop 100 - 120 TL, palamut 80 TL, istavrit 70 TL, sarıkanat 120 - 130 TL arasında satılıyor.

“Palamut çekildi küçük balıklar gelmeye başladı”

Hava şartlarından dolayı balığın az geldiğini ifade eden balıkçı Barış Durmaz, “Bu aralar istavrit bol çıkarken, çinekop ve hamsi de geliyor. Palamut çekildi, küçük balıklar gelmeye başladı. Fiyatlar da yavaştan gerilemeye başladı. Vatandaş genel olarak çinekopa talep gösteriyor. Çinekopun kilosu 100 ile 120 TL arasında, istavrit 70 TL, hamsi 70 TL, palamut tane 80 TL’den satıyoruz. Geçen haftaya göre fiyatlar, hava şartlarından dolayı biraz yüksek. Pazarın en uygun balığı hamsi diyebiliriz. İlerleyen günlerde çinekopun 50-60 TL’ye gerileyeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Pazarın en uygun balığı kilosu 70 TL ile hamsi”

Palamutun yerini küçük balıklara bıraktığını belirten balıkçı Samet Balyemez, “Fiyatlar, hava şartlarından dolayı geçtiğimiz haftaya göre yüksek. Şu anda hamsinin kilosu 70 TL, istavrit 70 TL, çinekop 100 TL, sarıkanat ise 120 - 130 TL arasında değişiyor. Havalar iyi giderse fiyatlar biraz daha azalır. Pazarın en düşük fiyatlı balığı hamsi” ifadelerini kullandı.