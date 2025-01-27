İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için ücretsiz çocuk oyunları etkinliği düzenledi. Öğrenciler, keyifli bir sömestir tatili yaşadı.İSTANBUL (İGFA) - Öğrencilerin sömestir tatilini en güzel şekilde geçirmesi için bir etkinlik takvimi hazırlayan Bakırköy Belediyesi, ücretsiz çocuk oyunları düzenledi.

Leyla Gencer sahnesinde iki hafta boyunca öğrencilere ücretsiz gerçekleştirilen oyunlar, yeni eğitim öğretim dönemine de motivasyon oldu.

Başka bir ilçede yaşayan ve oğluyla birlikte tiyatro etkinliği için Bakırköy’e gelen Fidel Konaklı, “Oğlumu geçen hafta da getirmiştim, çok beğendi. Israr etti, bu hafta da geldik. Oyunlar gerçekten eğlenceliydi, çocuklara bir şeyler de öğretiyor. Buradaki etkinlikleri çok beğendiğimiz için uzaktan geldik, umarım devam eder. Kültür ile iç içe olan çocukların daha donanımlı ve hayata daha bağlı olduğunu gördüğümüz için, kültür ile iç içe olmalarını istiyoruz. Bu yüzden mümkün olduğunca bu tip etkinliklere katılıyoruz” dedi.

Tiyatro etkinliğine kızını getiren ve çok memnun kaldığını belirten Sena Güler, “Geçen haftaki tiyatro oyununu da izlemeye gelmiştik. Oyuncuların performansları gerçekten çok güzeldi, çok emek var. Kızım da çok beğendi. Bu tarz etkinlikleri çok seviyoruz” diyerek Bakırköy Belediyesine teşekkür etti.