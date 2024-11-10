Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde, Bakırköy Belediyesi’ne bağlı ‘Yuvamız Bakırköy Çocuk Evleri’nde öğrenim gören minikler Ata'sını andı.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, bünyesindeki ‘Yuvamız Bakırköy Çocuk Evleri’nde öğrenim gören çocuklarla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programı düzenledi.
Ulu Önder'in ebediyete intikalinin 86’ncı yıl dönümünde Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde gerçekleşen anma etkinliği kapsamında çocuklar yaptıkları çelenkleri Atatürk anıtına bıraktı.
Gerçekleşen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şiirler okuyup şarkılar söyleyen Bakırköylü minikler, Atasını sevgi, saygı ve minnetle andı.