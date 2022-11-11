İstanbul’da bir alışveriş merkezinde sergilenen Togg’un SUV modeli, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Aracı yakından inceleyenler hayranlıklarını dile getirirken, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntülü görüşme yaparak Togg’u görmenin heyecanını yakınlarıyla da paylaştı.

İstanbul’da bir alışveriş merkezinde sergilenen Togg’un SUV modeli, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Aracı yakından inceleyenler hayranlıklarını dile getirirken, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntülü görüşme yaparak Togg’u görmenin heyecanını yakınlarıyla da paylaştı.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olan Togg’un SUV modeli, İstanbul’da bir alışveriş merkezinde oluşturulan Togg Deneyim Merkezi’nde sergilenmeye başlandı. Deneyim merkezine gelen vatandaşlar, Togg’u yakından inceleme ve aracın ön panelini simülasyonda deneyimleme fırsatı buldu. Alışveriş merkezine, dört farklı renk seçeneği ile satışa sunulacağı duyurulan Togg’un, ’Gemlik’ rengi getirildi. Vatandaşlar aracın bu rengini ve dış görüntüsünü çok beğendiklerini söyleyerek bol bol fotoğraf ve video çekti. Özellikle gençlerin, Togg’u büyük bir hayranlıkla incelediği ve aracın önünde özçekim yaptığı görüldü.

Benzinli araçla karşılaştırıldı, bin kilometrelik yolda 849 TL az harcadığı görüldü

Deneyim merkezinde, yerli otomobil elektrikli araç Togg ile 1.6 motorlu benzinli bir SUV arasında yapılan karşılaştırmanın sonuçları da paylaşıldı. Örnek olarak, İstanbul-Trabzon arası mesafe baz alınarak yapılan karşılaştırmada, bin 58 kilometrelik yolda Togg’un bin 23 TL 89 kuruş, 1.6 motorlu benzinli SUV’un ise bin 873 TL 41 kuruşluk bir seyahat maliyeti çıkardığı, aradaki farkın 849 TL 52 kuruş görüldü. Bu karşılaştırmada, Togg’un karbon emisyonunun “0”, 1.6 motorlu benzinli SUV’un ise “1712 gram” olması da dikkat çekti.

“Arabanın görünüşü ve dizaynı çok hoşuma gitti”

Eşi ve çocuğuyla birlikte Togg’u incelemeye gelen Şener Şahin, “Arabanın görünüşü ve dizaynı çok hoşuma gitti. Yapısını, teknik özelliklerini pek inceleme fırsatım olmadı ama görünüş olarak gerçekten etkileyici. Biraz incelemek lazım. Fiyat aralıklarını falan bilmiyorum. Gerçekten dikkatimi çekti” dedi.

“Ameliyata girerken ilk önce Togg’u düşündüm”

Ameliyata girerken bile aklında Togg’un olduğunu söyleyen Adnan Pideci ise, “Geçen yıl bypass ameliyatı oldum. Ameliyathanenin kapısından içeri girerken ilk aklıma gelen şey “Togg’u görebilecek miyim?” oldu. Bypass gibi uyanması biraz riskli olan ameliyatlara girerken insan ne düşünür? Eşini düşünür, yaşamayı düşünür, çocuklarını düşünür ama ben ilk önce Togg’u düşündüm. Az önce geldim, inceledim. Teknoloji harikası, çok şükür” diye konuştu. Adnan Pideci daha sonra kardeşini görüntülü arayarak Togg’u görmenin heyecanını onunla da paylaştı.

“Ülkeyi her anlamda kalkındıracak bir proje”

Togg’un tüm detaylarını beğendiğini ifade eden Taha Berkay Kartal, “Ülke için bence çok iyi bir proje. Ülkeyi her anlamda kalkındıracak bir proje olduğunu düşünüyorum. Hem yerli firma, hem de yurtdışına satışı olacağı için ekonomik anlamda da iyi bir devrim olduğunu düşünüyorum. Hele son zamanlardaki durumlardan dolayı Togg’un ülkemize gerçekten iyi geleceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Babasını görüntülü arayıp Togg’u gösterdi

Görüntülü görüşme yaparak Togg’un görüntüsünü babası ile paylaşan Elgiz Ahmetoğlu, “Babama Togg’u gösterdim. Değişik, güzel olmuş dedi. Bir hayli hoşuna gitti. Bu kadar güzel olmasını beklemiyorduk” derken, babası Ali Ahmetoğlu da, “Bence gayet güzel gözüküyor. Her şey güzel gözüküyor. Yakından temas etmek isteriz” diye konuştu.

“Bir Türk genci olarak yerli ve milli aracımızın olması beni gururlandırıyor”

Togg’un kendisini gururlandırdığını söyleyen Eren Uçar isimli genç de, “Açıkçası, yerli ve milli olduğu için sevinçliyim. Arabayı da tasarım olarak beğendim. Galiba renkleri de çıkacakmış, onları da beğendim. Genel olarak aracı beğendim diyebilirim. Bir Türk genci olarak yerli ve milli aracımızın olması beni gururlandırıyor” dedi.

“Bize sadece bir araç vermediler, vizyonumuzu genişlettiler”

Togg’un pek çok anlamda güzel örnekler taşıdığını belirten Abdullah Hacıislamoğlu ise, “Öncelikle Cumhurbaşkanımıza ve aracın yapılmasında emeği geçen tüm iş adamlarına, mühendislerimize çok teşekkür ediyorum. Aslında bize sadece bir araç vermediler, vizyonumuzu genişlettiler. Bir şey üretemez, bir şey yapamaz, hep dışa bağımlı mantalitesini, bu kafayı, bu zihniyeti yıkmak için bize çok güzel bir örnek gösterdiler. Biz de yapabiliyoruz dediler. Biz de bu işin içindeyiz dediler” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un ardından 7 bölgede 20 Togg Deneyim Merkezi’nin daha hayata geçirileceği öğrenildi.