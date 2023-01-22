Yakalananlar arasında; kasten yaralama suçundan 25 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Barış A., cinsel saldırı suçundan 24 yıl hapis cezası kesinleşen Ünal S., kumar suçundan 20 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen Cemil Y., yağma suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Aliye H., uyuşturucu madde ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen Süleyman A., yağma suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezası kesinleşen Yusuf G., hırsızlık suçundan 11 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen Salih E. Ve kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası kesinleşen Serdar A. bulunuyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 256 ekip 532 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde başlayan operasyonda daha önceden belirlenen 568 adrese baskın yapıldı. Operasyonda; adam öldürme, kasten yaralama, cinsel saldırı, kumar gibi suçlardan onlarca yıl hapis cezası alan 175 zanlı yakalandı.

İstanbul genelinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik 256 ekip, 532 personel ile önceden belirlenen 568 adreste operasyon düzenlendi. Operasyonda 175 şüpheli yakalandı.

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