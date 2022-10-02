İstanbul’da sabah saatlerinde aniden bastına yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Tedbirsiz çıkan vatandaşlar koşarak saçak altlarına sığınırken, tedbirli çıkanlar ise şemsiyeleriyle yoluna devam etti.

İstanbul’da sabah saatlerinde aniden bastına yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Tedbirsiz çıkan vatandaşlar koşarak saçak altlarına sığınırken, tedbirli çıkanlar ise şemsiyeleriyle yoluna devam etti.

İstanbul’da sabah saatlerinde aniden bastıran yağış, sokakta olan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Tedbirsiz bir şekilde evden çıkan vatandaşlar koşarak saçakların altına ve toplu taşıma araçlarının duraklarına sığınırken, tedbirli olanlar ise şemsiyeleriyle yoluna devam etti. Bazı vatandaşlar ise yağışı fırsata çevirerek yaya üst geçitlerde şemsiye satarak para kazanmaya çalıştı.

Kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle ana arterlerdeki bazı bölgelerde de trafik yoğunluğu oluştu.