İstanbul TEM Otoyolu Hadımköy gişelerinde tedarik zincirine dahil olup belgesi olmayan ağır vasıta araçların girişine izin verilmedi.

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bugün saat 13.00 itibarıyla ağır vasıtaların D-100, D-750, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu’na çıkışını yasakladı. İstanbul Büyükçekmece’de trafik polisleri otoban girişlerinde belgesi olmayan ağır vasıta araçların otoyola girişlerine izin vermedi. Otoyola çıkmak isteyen şoförler, polis ekiplerince alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Öte yandan, ağır vasıtalara uygulanan yasağın, tedarik zincirini etkileyecek gıda ve ilaç gibi ürünleri taşıyan araçları kapsamadığı öğrenildi.