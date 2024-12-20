Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen “Afetlere Karşı Bireysel Hazırlıkta Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolleri” başlıklı çalıştaya katıldı. Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle 12 üniversite, 24 sivil toplum kuruluşu ve 14 ilçe belediyesinden 200’e yakın alanında uzman katılımcının yer aldığı çalıştayda konuşan Başkan Çalık, “Afetler hayatımızı bir anda altüst eden ve gelecek planlarımızı askıya alan aslında doğa olayı ama şunu biliyoruz ki afetlere hazırlık hayat kurtarır. Hayatın sürekliliğinin de aynı zamanda teminatıdır. Afetlere hazırlıklı olmak her şeyden önce bireysel hazırlık ve bireysel anlamda bir bilinç gerektirir” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde “Afetlere Karşı Bireysel Hazırlıkta Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolleri” başlıklı çalıştay düzenledi. Anadolu Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV), İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, 12 üniversite, 24 sivil toplum kuruluşu ve 14 ilçe belediyesinden yaklaşık 200 uzman bir araya geldi. Çalıştaya Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın ve İstanbul AFAD Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener katılım sağladı.

Afetlere karşı üç aşamalı yaklaşım

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, açılış konuşmasında afetlere hazırlığın hayat kurtardığını belirterek Beylikdüzü Belediyesi’nin çalışmalarını paylaştı. Başkan Çalık, “Afet yönetimini sadece kriz müdahalesi olarak değil, geleceğe yatırım yapan çok boyutlu bir strateji olarak görüyoruz. Afet öncesi, afet anı ve sonrası için planlamalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyes’nin afet öncesinde riskleri minimize etmek için kurduğu Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde eğitimler ve tatbikatlar gerçekleştirildiğini aktaran Başkan Çalık, afet anında hizmet verecek bin metrekarelik mutfağı bulunan lojistik ve koordinasyon merkezinden de bahsetti. Başkan Çalık, “Afet anında bu kentin çorbası kaynayacak. Lojistik merkezi, afet sonrası kurtarma çalışmalarını hızlandıracak şekilde tasarlandı. Afetler hayatımızı bir anda altüst eden ve gelecek planlarımızı askıya alan aslında doğa olayı ama şunu biliyoruz ki afetlere hazırlık hayat kurtarır. Hayatın sürekliliğinin de aynı zamanda teminatıdır. Afetlere hazırlıklı olmak her şeyden önce bireysel hazırlık ve bireysel anlamda bir bilinç gerektirir ” dedi.

Başkan Çalık’tan kentsel dönüşüm ve dayanaklılık vurgusu

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü’nde kapsamlı bir kentsel dönüşüm projesi yürüttüklerini de ifade ederek, “150 bin kişinin yaşadığı bir bölge için ada bazında değil, mahalle ölçeğinde dönüşüm projeleri hazırlıyoruz. Amacımız, geleceğe dirençli ve doğaya uyumlu kentler bırakmak. Afetlere karşı dayanıklı kentler inşa etmek zorundayız. Dayanıklılığı, bir toplum dayanıklılığı haline getirmemiz gerekiyor. Her birimiz bu sürecin bir paydaşıyız. STK’lar ve bireylerin iş birliğiyle bu hedefe ulaşabiliriz. Bugün burada konuşacaklarımız afet bilincini arttıracak ve dayanıklılık kültürünün toplumun her kesimine ulaşmasını sağlayacaktır” dedi.

Kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı

Afetlere karşı bireysel bilincin ve yerel yönetimlerin iş birliğinin önemine vurgu yapan İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ise, “Afetlerle yaşamayı öğrenmek bir yaşam tarzı olmalı. Afetlere dirençli bir İstanbul için tüm kurumların büyük çaba göstermesi gerekiyor. İlçe belediyelerimiz afet müdahale planı kapsamında ilçelerdeki oluşturulmuş çalışma gruplarının birçoğunun liderliğini, ana çözüm ortaklığını yapıyorlar. Çalışmalar içerisinde belediyelerimiz bireysel anlamda bilincin yükseltilmesi anlamında çalışmalar yapıyorlar ve bunları geliştirmek için çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

Afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmanın yolları konuşuldu

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın ve İstanbul AFAD Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de afet bilinci ve bireysel hazırlık konularında farkındalık oluşturması gerektiğine vurgu yaparak, dayanıklı bir toplum oluşturmak için yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin önemine değindiler. Kapalı oturum şeklinde iki oturumda yapılan çalıştayda katılımcılar, afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmanın yollarını tartıştı. Masalarda görevli raportörler, katılımcıların sunduğu çözüm önerilerini kayıt altına aldı. Toplanan veriler, ortak bir raporda birleştirilecek ve Aralık ayı sonunda tüm katılımcılara geri bildirim için gönderilecek. Gerekli düzenlemelerin ardından nihai rapor, Ocak 2025’te ilgili paydaşlarla paylaşılacak.