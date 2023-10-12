İstanbul’da 2014 yılından itibaren başlatılan "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Arındırılması Projesi" ile 5 milyon metrekare alandan 344 bin 670 metrekare terk edilmiş hayalet ağ denizlerden arındırıldı. Çıkarılan ağlar geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor. Ağların tespiti ve çıkarılması su altı kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Boğazlar Bölge Komutanlığı koordinasyonunda Yeşilköy’de balıkçılık faaliyeti sırasında terk edilmiş hayalet ağların temizleme operasyonu yapıldı. Ağ temizleme çalışmalarına İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2014 yılında başlatılan ’Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenme Projesi’ çerçevesinde, Yeşilköy Sahili’nden Marmara Denizine açılarak suyun altındaki hayalet ağ temizliği gerçekleştirdi. Yeşilköy ve Adalar arasında dört lokasyonda yapılan çalışmayla avcıların ve amatör balıkçıların unuttuğu, kopmuş ya da bilerek bırakılmış ağlar ve aletler, dalgıçlar tarafından önce tespit edildi. Ekosisteme, biyoçeşitliliğe, balıkların göç yolu ve yaşam alanlarına zarar veren ağlar tespit edilerek, Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Seyit Onbaşı Gemisiyle ekipler tarafından çıkarıldı. Bugünkü çalışmalar çerçevesinde yapılan çalışmalarda yaklaşık 9 bin metrekare toplanan ağlar denizden arındırıldı. 2014 yılından bu yana Marmara Denizi’nde 201 lokasyonda 5 milyon 4 bin 200 metrekarelik alanın taranırken, 9 yıllık çalışmada toplamda 344 bin 670 metrekareyi bulan 221 adet atıl durumdaki ağın deniz dibinden yüzeye çıkarıldığı öğrenildi. Yapılan ağ temizleme operasyonunun ardından İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çıkarılan ağlardan hazırlanan serginin açılışını gerçekleştirdi.

“2023 yılında 22 bin metrekare ağ çıkarıldı”

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Bugün burada bulunma sebebimiz balıkçılık esnasında, bilerek, bilmeyerek denizlere terk edilmiş, kaçak avcılık sırasında kontrolden kaçma, ağların kayalıklara takılması gibi sebeplerle bırakılan, hem de avcılığa devam eden, hayvanların yumurtlama yaptığı, kaplumbağaların, balıkların takıldığı ve ölümüne sebep olan ağlar. Aynı zamanda deniz dibinde kirliliğe sebep oluyor. Marmara Denizi’nde ve müsilaj eylem planı hazırlanmıştı, 25 eylem planından biri de buydu. Biz İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak paydaş kurumlarımızla beraber bu faaliyeti yürütüyoruz. 2014 yılından itibaren yaklaşık 345 bin metrekare ağı denizden çıkarıp aldık. Bu ağları geri dönüşüme gönderiyoruz. Dayanıklı tüketim malzemeleri sektörüne veya şu an yeni bir uygulama başlattık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzle bir protokol imzaladık. Bu ağlar, süs eşyası, elbise vesaire gibi ürünlere çevrilerek geri dönüşüme kazandırılıyor. Bugün ise yaklaşık 4 noktadan ağ çıkarma operasyonumuz olacak 2023 yılı çalışmalarıyla 22 bin metrekare ağı denizden aldık. Bugün aldığımızla beraber tahminimizce 9 bin metrekare çıkacak diye tahmin ediyoruz” dedi.

"İdari işlem uygulayacağız”

Ağların bulunduğu alanlarını STK ve balıkçılarla beraber yapılan anketler sonucunda çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Karaca, “Geçmişte atılan ağların kimin olduğunu bilmiyorduk fakat bakanlığımızın geçen yıldan itibaren başlayan projesiyle tüm av araçlarının, oltadan, gırgıra markalamak suretiyle hangi av aracı kime ait, hangi tekneye ait bundan sonra herhangi bir şekilde atılmış bir ağ yakaladığımızda o marka üzerinden görerek, idari işlem uygulayacağız” diye belirtti.

“Ağların geri dönüşümle ekonomiye kazandırmasına önem veriyoruz”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise “Bu hayalet ağlar özellikle denizlerdeki biyoçeşitliliği yok etme konusunda olumsuz etki yapıyorlar. Biz Belediyemiz olarak, özellikle geri dönüşüm konusunda Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın Eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin geri dönüşüm ve sıfır atık projeleri himayeleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı İlçe Müdürlüğümüzle buradan çıkarılan ağların Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüleri ile birlikte ekonomiye kazandırılması konusunda gayret gösteriyoruz. Buradan çıkarılan ağlar çanta, kıyafet gibi alanlarda ekonomiye, ekonominin ekosistemine dahil edilmiş oluyor ve bir geri dönüşüm sağlanmış oluyor” diye konuştu.