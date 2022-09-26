İstanbul (İHA) – Kemerburgaz’da ormanlık alanda 6 domuz avlanarak etleri alındı. Domuzların sakatatları ise ormanlık alanda bırakıldı. Görüntüleri çeken vatandaş, "Soflarınıza dikkat edin" diyerek uyardı.

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İstanbul (İHA) – Kemerburgaz’da ormanlık alanda 6 domuz avlanarak etleri alındı. Domuzların sakatatları ise ormanlık alanda bırakıldı. Görüntüleri çeken vatandaş, "Soflarınıza dikkat edin" diyerek uyardı.

Kemerburgaz’da hafta sonu ormanlık alanda çekilen görüntülerde 6 domuzun profesyonel bir şekilde kesilerek etlerinin alındığı ve sakatatlarının ormanlık alana bırakıldığı görüldü. Görüntüyü çeken vatandaşın, “Sofralarınıza dikkat edin” diyerek uyarılarda bulunduğu da görüldü.