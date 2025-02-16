İstanbul’da 5 otel ve iş yerinin kurşunlanması olaylarına karışan şüpheliler yakalandı. Yaşı küçük şahısların birçok suç kaydı olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Avcılar Merkez Mahallesi Fatih Sokak’ta faaliyet gösteren Lantıs Otel’e 4 Şubat günü saat 06.50’de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kasklı 2 şahsın motosikletle kaçış istikametlerinin yer aldığı kamera görüntüleri sıralı şekilde incelendi. Yapılan incelemede olay sonrası Büyükçekmece’ye giden şüphelilerin Civan A., R.A. (16) ve Mert I. (18) oldukları tespit edildi. 15 Şubat’ta Özel Harekat destekli operasyonla Civan A. ve R.A. yakalandı. Şüphelilerin alınan ifadesinde motosikleti R.A.’nın kullandığı ve Mert I.’nın da otele ateş ettiği öğrenildi. Şüphelilerin "firar evi" olarak nitelendirdikleri Büyükçekmece’deki eve aynı gün düzenlenen baskında A.T.A. (17) yakalandı. Mert I.’nın evine düzenlenen operasyonda ise Mert I. ve Enes Hüseyin E. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Avcılar Asayiş Büro Amirliği’ne götürülürken, olayda kullanılan motosiklet Büyükçekmece ilçesi Pinartepe Mahallesi Mesnevi Sokak’ta bulundu. Operasyon anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Motosikletin plaka sorgusunda çalıntı olduğu anlaşılırken, Mert I. ve Enes Hüseyin E.’nin Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerindeki iş yerlerini kurşunlama olaylarına müşterek olarak karıştıkları belirlendi.

Toplam 5 iş yeri kurşunlama olayına karışan şüphelilerden Enes Hüseyin E.’nin 4 suç kaydı, A.T.A.’nin 1 suç kaydı, Mert I.’nın 10 suç kaydı, R.A.’nın 20 suç kaydı, Civan A.’nın da 21 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.