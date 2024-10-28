Cumhuriyetin 101’inci yıldönümünde kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak. Ayrıca 30 İBB Müzesi de 29 Ekim’de ücretsiz ziyaret edilebilecek. İBB tarafından organize edilen etkinliklerin adresi bu yıl Yenikapı Etkinlik Alanı olacak. Düzenlenecek halk konserinde Emir Can İğrek ve Hadise de sahne alacak.İSTANBUL (İGFA) - İBB, Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak, 29 Ekim Salı günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunacak. İBB’nin 30 müzesi de Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz ziyaret edilebilecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası boyunca konserler, söyleşiler, sinema gösterimleri ve çocuklara yönelik atölyelerle, her yaşa hitap eden etkinlikler düzenlenecek. 29 Ekim akşamı Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek halk konserinde DJ Burak Yeter, Shaman, Emir Can İğrek ve Hadise gibi sevilen sanatçılar, İstanbullularla buluşacak.

SARIYER’E CUMHURİYET BAYRAMI HEDİYESİ

İBB, Sarıyer’e yakışan bir meydan yapmak için çalışmalarını tamamlayarak yenilenen meydanı Cumhuriyet Bayramı haftasında İstanbullulara sundu. Meydan kimliğini işgaller nedeniyle kaybetmiş Sarıyer Meydanı öncelikle işgallerden arındırıldı. İşgallerden arındırılan meydan herkesin rahatça gezebileceği, dinlenebileceği modern bir alana dönüştürüldü. Üç bölümden oluşan Sarıyer Meydanı’nda hem meydan alanı hem de törenlerin yapılacağı Atatürk alanı yer alıyor.

İşgallerin kaldırılmasıyla birlikte ferahlayan ve genişleyen meydan alanına ise yeşil alan, oturma alanları, çocuk oyun grupları ve eğlence alanı yapıldı.

İBB Wİ-Fİ İLE SINIRSIZ İNTERNET M7 METRO HATTI'NDA 29 EKİM'DE HİZMETE GİRİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda M7 Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı’nda İBB Wi-Fi altyapısıyla sınırsız internet hizmetini başlatıyor. İstanbullular ve tüm metro hattı kullanıcıları yolculukları boyunca güvenilir ve sınırsız internetin keyfini çıkarabilecek, online işlemlerini yaparken kesintisiz internet erişimine sahip olacaklar.

CUMHURİYET OTOBÜSÜ MAHALLE VE MEYDANLARDA

Cumhuriyet Otobüsü, Jonglör-akrobat gösterileri, maskot-bando takımı gösterileri, sokak sanatları, çocuk konserleri, bilgi yarışmaları, bubble show’ları, illüzyon show’ları çocuk oyunları ve atölyelerle Cumhuriyet Bayramı haftası boyunca mahalle, meydan ve parklarda dolaşacak. Cumhuriyet Otobüsü 28 Ekim’de Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde Bağcılar Meydanı’nda olacak.

“İSTANBUL: İŞGAL VE ZAFER” BELGESELİ CUMHURİYET HAFTASINDA GÖSTERİLECEK

“İstanbul: İşgal ve Zafer” belgesel gösterimleri; İBB Miras Belgesel tarafından İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı anısına hazırlanan “İstanbul: İşgal ve Zafer” belgeseli Cumhuriyet haftasında gösterilecek. Özel fotoğraf, belge ve görüntülerin yer aldığı belgesel gösterimi 27 Ekim’de Başakşehir Sular Vadisi’nde, 28 Ekim’de Sultanbeyli Kent Merkezi’nde gösterilecek.

EYPİO VE EDİP AKBAYRAM BAŞAKŞEHİR SULAR VADİSİ’NDE İSTANBULLULARLA BULUŞUYOR

Cumhuriyet haftasında Eypio ve Edip Akbayram 27 Ekim’de Başakşehir Sular Vadisi’nde sahne alırken, Koliva ve Onur Akın da 28 Ekim’de Sultanbeyli Kent Meydanı’nda sevenleriyle buluşacak.

3 KÜTÜPHANEDE CUMHURİYET SÖYLEŞİLERİ

İBB Şehir Tiyatroları’nın Cumhuriyet’in 100. yılında sahnelediği “Bu Memleket Bizim” oyununda Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran oyuncularla çocukları bir araya getirerek Cumhuriyet değerlerini benimsetmek, cumhuriyet kazanımları üzerinde sohbet etmek amacıyla gerçekleştirilecek söyleşiler 3 ayrı kütüphane 3 ayrı sanatçıyla gerçekleştirilecek. 28 Ekim’de Eyüp Sultan Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi’nde Rozet Hubeş ile Söyleşi, Sancaktepe Yaşar Kemal Kütüphanesi’nde Serdar Orçin ile Söyleşi ve Beyoğlu Peyami Safa Kütüphanesi’nde Eraslan Sağlam ile söyleşi gerçekleştirilecek.

CUMHURİYET BAYRAMINA ÖZEL SERGİ

Enstitü İstanbul İSMEK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel bir sergi düzenleyecek. Enstitü İstanbul İSMEK Bahçelievler Grafik ve Teknik Tasarım Okulu’nda yer alacak "Cumhuriyet’in İzinde Grafik Sanatlar" sergisinde; Atatürk portreleri, afiş tasarımları, grafik illüstrasyonlar, üç boyutlu tasarımlar ve Cumhuriyet’ten izler taşıyan yaratıcı pek çok eser sanatseverlerle buluşacak. İstanbullular, Enstitü İstanbul İSMEK Grafik ve Teknik Tasarım Okulu katılımcılarının eserlerinin yer aldığı sergiyi 24 Ekim ve 20 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul Senin uygulaması üzerinden oluşturulacak ücretsiz bilet ile ziyaret edilebilecek.

ÖZGEM’DE VALS GÖSTERİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü, özel gereksinimli bireyler eğitim merkezlerinde (ÖZGEM) hazırlanan resim sergisi, şiir okuma, defile, ritim çalışması, koro olarak Atatürk şarkısı, parkur gösterisi, vals gösterisi ile öğrencilerle dolu dolu Cumhuriyet Bayramı kutlanacak.

ÇOCUKLARA CUMHURİYET BAYRAMI ATÖLYELERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü İBB Çocuk olarak 29 Ekim’de Mevlanakapı Kara Surları’nda çocukların katılımıyla gerçekleştirilecek sanat atölyeleri, yaratıcı etkinlikler ve palyaço gösterileri ile bayram coşkusu yaşanacak. Etkinlikler sırasında çocuklara, Cumhuriyetin değerlerini vurgulayan temalar çerçevesinde eğitici ve eğlenceli bir program sunulacak. Ayrıca, her çocuğa uçurtma hediye edilerek, aileleriyle birlikte açık alanda uçurtma uçurma aktivitesi düzenlenecek ve bu sayede ailelerin de katılımıyla bayramın birlik ve beraberlik ruhu pekişecek.

29 Ekim’de Artistanbul Feshane ve Cendere Sanat Müzesi’nde Atatürk ve Cumhuriyet Atölyesi gerçekleştirilecek. Çocuklara Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Cumhuriyetin kuruluş süreci, Atatürk’ün ilke ve inkılapları ile Cumhuriyet değerleri interaktif bir şekilde anlatılacak. Atölye, çocukların bu değerleri daha iyi kavrayabilmeleri için yaratıcı drama, resim ve hikaye anlatımı gibi uygulamalı etkinliklerle desteklenecek.

Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde bayram kutlamaları hafta boyunca gerçekleşecek. Cumhuriyet Bayramı haftası boyunca çocukların katılımlarıyla Atatürk’ü anma, şiir okuma, çeşitli sanat teknikleriyle Türk Bayrağı oluşturma, kolaj hazırlama, rozet ve taç oluşturma etkinlikleri düzenlenecek. Merkezlerde sınıflar, koridorlar ve bahçeler çocukların yapacağı bayrak süslemeleri ile donatılarak bayram için hazırlıklar gerçekleşecek, merkez ortak alanında “Cumhuriyet” panoları oluşturulacak. Çocuklar merkezin ortak alanlarında hazırladıkları pankartlar ile Cumhuriyet temalı şarkılar eşliğinde yürüyüşler gerçekleştirecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NA ÖZEL ETKİNLİKLER

Müze Gazhane’de hem tarihsel söyleşiler hem de müzik dinletileriyle Cumhuriyet'in kuruluşuna dair unutulmaz anlar yaşanacak. Dijital Deneyim Müzesi’nde teknoloji meraklıları için yapay zeka ve robotik kodlama atölyeleri düzenlenirken, Miniatürk’te çocuklar için eğlenceli konserler ve atölyeler yer alacak. Şerefiye ve Yerebatan Sarnıcı’nda ise Atatürk'ün sevdiği şarkılarla duygusal anlar yaşatılacak, Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde ise Atatürk ve Kuvayı Milliye özelinde bir sergi ziyaretçilere açılacak. Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt olunarak etkinliklere katılım sağlanabilecek.

Ayrıca, İstanbul Kitapçısı şubelerinde 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Cumhuriyet Bayramı’na özel seçili yayınlarda %25 indirim uygulanacak.

MÜZE GAZHANE

28 Ekim Pazartesi

16.00 Söyleşi - Cumhuriyet ve Kadın - Pelin Batu & Sinan Meydan (Q Deck)

19.00 Konser - Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar - Gramofon (Meydan)

20.00 Sinema - Atatürk 1881 - 1919 - 2. Film (Meydan)

29 Ekim Salı

12.00 - 17.00 (Meydan)

Yüz Boyama Atölyesi

Sosis Balon Atölyesi

Ay Yıldız Rüzgar Gülü Atölyesi

Ay Yıldız Kum Boyama

MC Show ve Yarışmaları

12.00 Zumba Kids (Meydan)

12.45 Konser -29 Ekim Korteji (Meydan)

13.15 Jonglör Gösterisi (Meydan)

13.30 Çocuklar için Kitaptan Dramaya Atölyesi (5-9 Yaş)(T Atölye)

14.00 Gösteri - 29 Ekim Korteji Meydan

14.15 Gösteri - Ormanlar Kralı Aslan Tiyatrosu (Meydan)

15.00 Çocuklar için Ritim Atölyesi (7-12 Yaş) (T Atölye)

15.15 Gösteri - 29 Ekim Korteji (Meydan)

15.45 Gösteri - Bubble Show (Meydan)

16.30 Gösteri - Zumba Kids (Meydan)

ŞEREFİYE SARNICI

28 Ekim Pazartesi

20.00 Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar (Konser)

YEREBATAN SARNICI

29 Ekim Salı

20.00 İstanbul Korosu - Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar (Konser)

PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ

29 Ekim Salı

Mehmet Akkaya: Atatürk ve Kuvayı Milliye (sergi)

•Müzelerde gerçekleşen etkinliklere katılmak için Radar Türkiye üzerinden kayıt olunması gerekiyor.

İSTANBUL KİTAPÇISI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel İstanbul Kitapçısı şubelerindeki seçili yayınlarda 28 Ekim-3 Kasım arasında %25 indirim uygulanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz ziyaret edilebilecek 30 müze:

1. Taksim Cumhuriyet Müzesi

2. Anadolu Hisarı Müzesi

3. Tekfur Sarayı Müzesi

4.Kemal Sunal Müzesi

5. Aşiyan Müzesi

6.Şişli Atatürk Müzesi

7.İtfaiye Müzesi

8. Karikatür ve Mizah Müzesi

9. Çocuk Bilim Merkezi

10. Müze Gazhane L Binası

11.Gazhane İklim Müzesi

12. Bebek Sarnıcı Galerisi

13. Mecidiyeköy Sanat

14. Mevlanakapı Karakolu Ziyaretçi Merkezi

15.Haliç Sanat: Fener Evleri 1

16.Haliç Sanat: Fener Evleri 2

17.Haliç Sanat: Fener Evleri 3

18.Habitat Sanat

19. Gülhane Sarnıcı

20. Casa Botter

21. Büyükada Taş Mektep

22. Artİstanbul Feshane

23. Baruthane Müze

24. İstanbul Tasarım Müzesi

25. Belgradkapı Ziyaretçi Merkezi

26. Bulgur Palas

27. İstanbul Sanat Müzesi

28. Bakırköy Sanat

29. Kağıthane Sanat

30. Metrohan