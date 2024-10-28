Megakent İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü dolayısıyla birçok gökdelene dev Türk bayrağı asıldı. Görenleri hayran bırakan manzara havadan görüntülendi.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yılı nedeniyle İstanbul’daki gökdelenlere ve binalara dev Türk bayrakları asıldı. Maslak’ta iş merkezlerinin bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan görüntülendi. Dev Türk bayrakları İstanbul’un birçok noktasından görülürken havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı.

Kaynak: iha