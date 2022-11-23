İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Kasım ayı toplantısının dördüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 25 Belediyenin 2023 yılı bütçeleri onaylandı. En yüksek bütçe 3 milyar 370 milyon lirayla Esenyurt Belediyesi oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Kasım ayı toplantısının dördüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 25 Belediyenin 2023 yılı bütçeleri onaylandı. En yüksek bütçe 3 milyar 370 milyon lirayla Esenyurt Belediyesi oldu.

İBB Meclisi kasım ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane’deki Belediye Binası’nda yapıldı. Toplantıda 25 belediyenin 2023 yılı bütçesi de konuşuldu. Belediyelerin 2023 yılı bütçeleri sunulan teklifteki şekliyle onaylandı. 25 belediye arasında en yüksek bütçe 3 milyar 370 milyon lirayla Esenyurt Belediyesi oldu.

25 ilçe belediyelerin onaylanan 2023 yılı bütçesi ise şu şekilde oldu:

Arnavutköy: 1 milyar 800 milyon

Avcılar: 1 milyar 360 milyon

Bağcılar: 2 milyar 350 milyon

Bahçelievler: 2 milyar 552 milyon

Bakırköy: 1 milyar 70 milyon

Başakşehir: 3 milyar 250 milyon

Bayrampaşa: 804 milyon

Beşiktaş: 1 milyar 988 milyon

Beylikdüzü: 1 milyar 705 milyon

Beyoğlu: 1 milyar 71 milyon

Büyükçekmece: 1 milyar 523 milyon

Çatalca: 672 milyon 604 bin

Esenler: 2 milyar 700 milyon

Esenyurt: 3 milyar 370 milyon

Eyüpsultan: 2 milyar 500 milyon

Fatih: 1 milyar 511 milyon

Gaziosmanpaşa: 2 milyar 65 milyon

Güngören: 1 milyar 34 milyon

Kağıthane: 1 milyar 491 milyon

Küçükçekmece: 2 milyar 450 milyon

Sarıyer: 1 milyar 692 milyon

Silivri: 1 milyar 348 milyon

Sultangazi: 1 milyar 634 milyon

Şişli: 2 milyar 100 milyon

Zeytinburnu: 1 milyar 550 milyon