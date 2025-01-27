İstanbul’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen “Narkokapan-10” operasyonunda gözaltına alınan 213 şüpheli zehir tacirinden 197'si tutuklanırken, 13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.ANKARA (İGFA) - İstanbul'un Ümraniye ilçesi merkezli Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-10” operasyonunda; 213 şüpheli zehir taciri yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda sokak satıcılarına yönelik Ümraniye ilçesi merkezli düzenlenen operasyonda; 25 kg bonzai, bin 260 adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda skunk, kokain, eroin ve metamfetamin ile 6 adet hassas terazi, 1 adet vakum makinesi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet uzun namlulu otomatik silah ile Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1883742658763292886

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkokapan-10 operasyonuna ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, gözaltına şüphelilerden 197’sinin tutuklandığını, 13’ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve diğerlerinin işlemleri devam ettiğini belirtirken, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; “geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz" dedi.