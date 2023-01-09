Kağıthane’de sabah karşı plakasız otomobille geldikleri bir zincir markete giren hırsızlar, 2 buçuk dakika içerisinde yaklaşık 200 bin liralık sigara ve alkol çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane’de sabah karşı plakasız otomobille geldikleri bir zincir markete giren hırsızlar, 2 buçuk dakika içerisinde yaklaşık 200 bin liralık sigara ve alkol çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane Merkez Mahallesi’nde önceki ay sabaha karşı meydana gelen olayda; plakasız otomobille gelen maskeli 4 hırsız, cadde üzerinde aracı durdurdu. Ardından şahıslar, camını kırarak markete girdi. Yaklaşık 2 buçuk dakika boyunca hırsızlık yapan şahıslar, içerisinde 40 bin lira olan çelik kasa, 100 bin lira değerinde sigara ve 60 bin lira değerinde alkol çaldı. Şahıslar, hırsızlığın ardından, geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

200 bin liralık soygun yapan hırsızlar yakalandı

Soygunun ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, marketin ve bulunduğu iş merkezinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şahısları yakalamak için çalışma başlatan polis, plakasız otomobille gelen şahısların başka ilçelerde de hırsızlık olayına karıştıklarını tespit etti. Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri şahısları yakalayarak gözaltına aldı.