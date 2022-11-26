Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 140 öğretmenden oluşan ‘Öğretmenler Korosu’, Maslak TİM’de konser gerçekleştirdi. Konserde birbirinden güzel şarkılar seslendiren öğretmenler, seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 140 öğretmenden oluşan ‘Öğretmenler Korosu’, Maslak TİM’de konser gerçekleştirdi. Konserde birbirinden güzel şarkılar seslendiren öğretmenler, seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Milli Eğitim Bakanlığınca ’Öğretmenler Günü’ dolayısıyla 140 öğretmen Maslak TİM’de Türk Müziği ziyafeti verdi. Aylin Şengün Taşçı, Eda Karaytuğ, Bekir Ünlüataer, Umut Akyürek ve Melihat Gülses’in de sahne aldığı konserde öğretmenlerle birbirinden keyifli şarkılar söylendi. Seyirciler unutulmaz bir gece yaşadı.

Konseri daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beğenilerine sunduklarını belirten Aylin Şengün Taşçı, "Çok ciddi bir çalışmanın ardından Maslak TİM’de her şeyin ortaya çıkacağı dakikalardayız, çok heyecanlıyız. Bu konserimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza da sunma imkanımız oldu. Dolayısıyla öğretmenlerimiz bu atmosferi daha önce yaşamanın mutluluğu içerisindeydiler. Eserlerimiz hazır, heyecanımızı izleyicilerle paylaşmak için son anlarımızı yaşıyoruz. Herhangi bir müzik eğitimi almamış 140 öğretmen, sadece 2 ay içerisinde birbirinden güzel eserleri seslendirmeyi başardılar. Müziğin insanları birbirine bağladığını görmüş olmanın mutluluğu içerisindeyim. Nice konserlere" dedi.

Konserde öğretmenlere eşlik eden isimlerden olan Eda Karaytuğ, "Ben, ekip arkadaşlarım ve öğretmenlerimiz için heyecanlı bir gün. Başta başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Onlar bizim için çok değerliler. Öğretmenlerimiz, geleceğimiz inşasını oluşturan insanlar. Çok şahane bir gece olacağına inanıyorum. Üzerimizde onun heyecanı var. Koromuz 140 öğretmenden oluşuyor. Böyle anlamlı bir günde yer almaktan çok mutluyum. Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.