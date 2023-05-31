İstanbul’un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak olarak Türkiye’ye sokulan, 15 bin 289 adet kanser, genetik ve çeşitli nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lirayı bulan ilaçlarla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye’ye kaçak ilaç sokan ve buradaki kamu hastanelerinden temin ettikleri ilaçları yurt dışına çıkarmaya çalışan bir şebeke tespit etti. Söz konusu şebekenin yurda illegal yollarla soktuğu ilaçları Pendik’te ilaç deposuna dönüştürülen bir adreste sakladıkları bilgisine ulaşan polis, 26 Mayıs’ta bu adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan depoda, ülkeye kaçak yollardan getirilen ya da Türkiye’den yurt dışına kaçırılmaya çalışılan cam korumalı şişe, tablet ve kutu içerisinde toplam 15 bin 289 adet kanser, genetik ve çeşitli nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç ele geçirildi. Ele geçen tıbbi malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lirayı bulduğu ifade edilirken, olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin, çeşitli kamu hastanelerinde görevli bazı sağlık çalışanları ile ortak hareket ettikleri, bu kişilerin hastaya uygulaması gereken ilaçları usulsüz olarak şebekeye para karşılığı aktardıkları anlaşıldı. Yakalanan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaçakçılarla ilgili başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği, yapılacak çalışma istikametinde operasyonun genişletilebileceği öğrenildi. Öte yandan geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen operasyonda ele geçen kaçak ilaçlar, emniyette sergilendi.