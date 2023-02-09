İstanbul Havalimanı’ndan deprem bölgelerine personel, gönüllü ve her türlü ihtiyaç malzemesinin ulaştırılması devam ederken, deprem bölgesinden de İstanbul’a dönüşler devam ediyor. İstanbul’a yakınlarının yanına gelen depremzedelerden bazıları yaşadıklarını anlattı.

İstanbul Havalimanı’ndan deprem bölgelerine personel, gönüllü ve her türlü ihtiyaç malzemesinin ulaştırılması devam ederken, deprem bölgesinden de İstanbul’a dönüşler devam ediyor. İstanbul’a yakınlarının yanına gelen depremzedelerden bazıları yaşadıklarını anlattı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremin hissedildiği bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer taraftan depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları aldıkları kararla deprem bölgesi çıkışlı tüm uçuşlarını 13 Şubat’a kadar ücretsiz yaparak bu sayede bölgelerden dönüş yapmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlamış oldu.

Deprem bölgelerinden çıkıp yakınlarının yanlarına sığınmak amacıyla İstanbul Havalimanı’na gelen ve bölgelerde depremi birebir yaşamış depremzedelerden bazıları yaşadıkları o anları anlattı. 2004 yılından bu yana Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Ali Osman Çelebioğlu, ’’Gaziantep merkez Şahinbey’de 4 gün sokakta yattık. Baktık olacak gibi değil her yerde can pazarı var mecbur İstanbul’ a gelmek zorunda kaldık. Burada akrabalarımız var onların yanında kalacağız bir süre. Yeni bir hayat çizeceğiz kendimize o taraf bitti gibi bizim için. Mesleğim şoförlük iş elbisem daha üzerimde onu bile çıkaramadım, bu şekilde hayat devam ediyor. Çok şükür kurtulduk oradan "dedi.

Gaziantep’ten gelen bir başka depremzede Veysi Çınar ise, ‘’Abim, eşim, yengem toplam 9 kişi birlikte geldik. Babam orda kaldı. iki tane 20 aylık bebeğimiz var, onlarla birlikte geldik depremden sonra. Kardeşlerimim yanına geldik İstanbul’a. Kalış süresiyle alakalı bir şey söylemek bizim için çok zor. Gaziantep’teki evlerin hemen hemen hepsi depremden darbe aldı. Oraya muhakkak yetkililerin gelip, ‘bu binada oturulabilir‘ demesinden sonra ancak evimize geçebiliriz. Öbür türlü evimize geçmeye korkuyoruz zaten 3 gündür parklarda çadırlarda kalıyoruz ’’diye konuştu.

Deprem bölgelerindeki çoğu vatandaş gibi depreme uykuda yakalandıklarını söyleyen Zühre Yıldırım ise, ’’Gaziantep’ten geliyoruz. Gece zaten uykuda yakalandık saat 4:17 ‘de evimizdeydik, çocuklarımızla beraber dışarı nasıl çıktığımızın şokunu hala atlatamıyoruz. 4 gündür arabalardayız. Tamamıyla uyuyacak ve yatacak hiçbir yerimiz yok çünkü evlere giremiyoruz . Elektriğimiz suyumuz ve doğalgazımız her şeyimiz kapatıldı tedbir olarak. Maalesef ki böyle bir hayatın şokunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.