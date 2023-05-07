Bahar Kalkanı Harekat Alanı Bölgesi’nde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim’in acı haberi Esenyurt’taki baba ocağına ulaştı. Sokak Türk bayrakları ile donatılırken, aile defin işlemleri için memleketleri Aksay’a gitmek üzere yola çıktı.

Bahar Kalkanı Harekat Alanı Bölgesi’nde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim şehit oldu. Şehidin acı haberi, akşam saatlerinde Esenyurt’taki baba ocağına ulaştı. Sokak Türk Bayrakları ile donatıldı. Acı haberi öğrenen şehidin yakınları baba evine taziyeye geldi. Taziyeleri babası Diami Sevim ve amcası Yasin Sevim kabul etti. Şehidin memleketi Aksaray’da defnedileceği öğrenildi. Aile defin işlemleri için memleketleri Aksay’a gitmek üzere yola çıktı.