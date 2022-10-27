Zonguldak Dernekler Federasyonu tarafından bu yıl 2. düzenlenen Zonguldak Günleri Tanıtım Fuarı’nda ilginç anlar yaşandı. Zonguldak’taki maden ocağı galerisinin birebir örneği fuar alanına kuruldu. Madencilerin fotoğrafları ve madencilik sektöründe kullanılan eşyaların yer aldığı maden ocağı vatandaşların ilgisini çekti. Ücretsiz gezilebilen fuar 30 Ekim tarihine kadar açık kalacak.

Zonguldak Dernekler Federasyonu tarafından bu yıl 2. düzenlenen Zonguldak Günleri Tanıtım Fuarı’nda ilginç anlar yaşandı. Zonguldak’taki maden ocağı galerisinin birebir örneği fuar alanına kuruldu. Madencilerin fotoğrafları ve madencilik sektöründe kullanılan eşyaların yer aldığı maden ocağı vatandaşların ilgisini çekti. Ücretsiz gezilebilen fuar 30 Ekim tarihine kadar açık kalacak.

Zonguldak Dernekler Federasyonu (ZONDEF) tarafından bu yıl Maltepe Etkinlik Alanı’nda 2. Zonguldak Günleri tanıtım fuarı düzenlendi. Fuarın girişine kurulan maden ocağı galerisi ise vatandaşların büyük ilgisini çekti. Maden işçilerinin yer aldığı galeride kömür yüklü vagonu taşıyan madenci heykelleri, kömür damarı ve kömür kazmada kullanılan teknik aletler de yer aldı.

Kurulan maden ocağını ziyaret eden vatandaşlar, madenciliğin zorlu çalışma koşullarına şahit oldu. Fuarda ayrıca kültür çadırı ve yöresel çadır da kuruldu. Kültür çadırında ünlü Devrek Bastonu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve özel şirketlerin tanıtım stantları yer aldı. Yöresel çadırda da Zonguldak’ın yöresel lezzetleri satışa sunuldu. Baklava, süt ürünleri, el işi ve oyma ürünler sergilendi.

"İstanbul’a birebir ölçülerde maden ocağı kurduk"

ZONDEF Başkanı Ziya Öncan, yerin metrelerce altındaki kömürü yer üstüne çıkartmak için verilen mücadeleyi anlatarak İstanbul’a kurulan maden ocağı galerisi örneğinin gezilmesi için çağrıda bulundu. Zonguldak’ın madenin yanı sıra turizm ve kültürel anlamda da önemli bir kent olduğunu anlatan Öncan, kurulan fuarda bu değerlerin yer aldığı stantlar da kurulduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"27-30 Ekim tarihlerinde 2. Zonguldak Günleri etkinliğimizi düzenlemek için yaptığımız çalışmaların nihayetine erdik. Bugün startı verdik. Bugün büyük gün. İstanbul’da tarihi bir gün. Zonguldaklılar emeğin ve emekçinin başkentinde madeni İstanbul’a getirdik. İstanbul gibi bir metropol şehre maden ocağını birebir ölçülerde aynı malzemelerle kurduk. Bizler Zonguldaklılar olarak madenci torunları olarak yerin yüzlerce metre altından çıkartılan bu madenin ülkemize sunduğu katkıyı, desteği ve uzun yıllar Zonguldak’ın ülkemizi lokomotif şehir olarak taşıdığını daha iyi anlatabilmek, madenin ülkemize ne gibi katkısı olduğunu daha iyi sunabilmek için bu madenin yer yüzüne nasıl zor şartlarda çıkartılabildiğini herkesin görmesi için böyle bir projeye start verdik. Böyle bir projeyi hayata geçirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. İstanbul’dan tüm halkımıza sesleniyoruz. Dört gün boyunca ziyaretçilerin ziyaretlerine açık olan maden ocağını mutlaka görmelerini tavsiye ediyoruz. Bu vesile ile de çok yakın bir tarihte Amasra’da 41 maden şehidimiz oldu. Acısı hala taze. Onları tekrar rahmetle, minnetle anıyoruz. İstanbul’da Çam Sakura Hastanesi’nde tedavi gören yaralı madencilerimiz var. Zonguldak maden şehri ama bunun yanında da inanılmaz derecede turizm anlamında yöresel ve kültürel anlamda da çok büyük zenginlikleri içerisinde barındıran bir şehir. Her geçen gün keşfedilen turizm alanları, yöresel lezzetlerini gözlemliyoruz. Bizler de burada yöresel ürün çadırımızda yöresel ürünlerimizin hem satışını hem sunumunu yapacak şekilde stantlarımızda ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Yine aynı zamanda da kurumsal çadırımızda da belediyelerimiz, kaymakamlıklarımızın ilçelerde koordineli şekilde hazırladıkları kültür stantlarımıza da herkesi bekliyoruz. Kültürel zenginliklerimizi de her anlamda dolu dolu yaşamaları için hazırlıklar yapıldı. Tüm halkımızı İstanbul Maltepe Sahili’ndeki etkinlik alanına davet ediyoruz. Fuarımız bugünden itibaren 30 Ekim Pazar günü saat 21.00’e kadar açık kalacak. Tüm ziyaretler ve alandaki gezilen görülen galeriler ücretsiz. Katılım ücretsiz. Mutlaka, Zonguldak’ı ve Zonguldaklıları daha yakından tanımaları için İstanbulluları davet ediyoruz."

Fuar, 30 Kasım 2022 tarihine kadar ücretsiz gezilebilecek.