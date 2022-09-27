MAKTEK Avrasya Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. 1000 firmanın katıldığı fuara, 70 bin ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Ayrıca, fuar boyunca 2,5 milyar dolarlık ticaret yapılması bekleniyor.

MAKTEK Avrasya Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. 1000 firmanın katıldığı fuara, 70 bin ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Ayrıca, fuar boyunca 2,5 milyar dolarlık ticaret yapılması bekleniyor.

Tüyap Fuarcılık tarafından Takım Tezgahları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makine İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle düzenlenen MAKTEK Avrasya Fuarı kapılarını açtı. Makine sektörünün ihracatta oluşturduğu çarpan etkisinin 2021 yılında 22 milyar dolar, 2022 yılının ilk yarısında ise 12 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. MAKTEK Avrasya Fuarı, bu denli öneme ve katma değere sahip takım tezgahları sektörünün Avrasya’daki en büyük buluşmalarından biri olma özelliğini elinde bulunduruyor. Bu yıl uluslararası unvanı alan fuar, katılımcı ve ziyaretçilerine 6 gün boyunca bir araya getirerek yeni iş bağlantılarının kurulmasına vesile olacak. Fuarın açılış törenine MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu ve Altay Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Aleksandr Klimin de katıldı.

“Bugüne kadar yapılmış en büyük MAKTEK Fuarı”

Fuar açılışında konuşan Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “1000’i aşkın katılımcı firma ve firma temsilciliğini ağırlayan ve 14 salonda 120 bin metrekarelik kapalı sergileme alanının tamamını kullanan fuarımız, bugüne kadar yapılmış en büyük MAKTEK Fuarı olma özelliğini taşıyor. Ticaret Bakanlığı desteğiyle hızla büyüyen MAKTEK Avrasya, ülkeler arası iş birlikleri kurmak ve ticari ilişkilerini geliştirmek isteyen firmalar için yüksek bir potansiyel barındırıyor. Fuara 105 ülkeden 70 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Yerli ve yabancı iş insanlarının, katılımcı firmalarla yapacağı anlaşmalar neticesinde sektöre 2,5 milyar dolarlık bir iş hacmi yaratmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Ülkemizi bir sanayi ülkesi yapma vizyonuyla çalışıyoruz”

TİAD olarak MAKTEK Avrasya fuarında yer alan imalatçı ve tedarikçi üyelerin çok önemli bir amaca hizmet ettiklerini belirten TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, “Ülkemizi, bir sanayi ülkesi yapma vizyonuyla, sanayinin gücüne güç katacak olan ileri teknolojinin nabzını tutma misyonuyla buradayız. Biliyoruz ki güçlenmiş, güncellenmiş ve yenilenmiş takım tezgahlarıyla üretemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Dört yıl aradan sonra gelen bu yeni başlangıç, en başta her şeyin en iyisini hak eden güzel ülkemize ve gücünü artırmak için teknolojik yatırımı dört gözle bekleyen Türk sanayicisine hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Fuar 6 gün boyunca ziyaret edilebilecek

Takım tezgahları, metal - sac işleme makineleri, tutucular - kesici takımlar, kalite kontrol - ölçüm sistemleri, CAD/CAM, PLM yazılımları ve üretim teknolojilerine odaklanan MAKTEK Avrasya Fuarı, 26 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Yoğun bir etkinlik takvimine sahip olan fuarın ilk günü, Open Design Endüstriyel Tasarım Yarışması Ödül Töreni’ne sahne olurken ziyaretçiler 6 gün boyunca sanal gerçeklik deneyimi sunan MAKTEKVERSE evrenini keşfetme imkanı bulacak.