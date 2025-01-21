İstanbul Zincirlikuyu’da park halindeki metrobüs, bulunduğu yerden kayarak yolun aşağısında bulunan 5 adet otomobile çarptı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında Zincirlikuyu metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakta park halinde bulunan metrobüs bulunduğu yerden yokuş aşağı doğru kayarak bariyerleri aşıp seyir halindeki 5 adet otomobile çarptı. Daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı. Metrobüs ve diğer 5 aracın bulundukları yerden çekilmesi için yaklaşık 25 dakika trafiğe kapalı olan yol daha sonra kademeli olarak açılmaya başladı. Metrobüsten sızan yağ ve benzinin temizlenmesi için yolda kumlama çalışması yapıldı. Kumlama çalışması sonrası ekipler kontrollü bir şekilde yolu tamamen trafiğe açtı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.