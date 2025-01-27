T.C. İstanbul Yeniz Yüzyıl Üniversitesi, sosyal medyada yer alan özel Gaziosmanpaşa Hastanesi’ne yönelik bazı paylaşımlar ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada; “İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak özel Gaziosmanpaşa Hastanesi ile bağımız sadece Tıp Fakültesi öğrencilerimizin uygulamalı eğitim alabilmelerini teminen akdedilmiş bir işbirliği (afiliasyon) sözleşmesiyle sınırlıdır.

Hastanenin ruhsat sahibi olmadığımız gibi ne hekim kadrolarının oluşturulmasında, ne hasta seçiminde, ne de yönetimi ve hasta tarifelerinde inisiyatifimiz yoktur. Nitekim, Yüksek Yargı kararları da afiliye hastanelerdeki tıbbi uygulamaların ilgili Vakıf Yükseköğretim Kurumu ile ilgisinin bulunmadığı yönündedir. Sosyal medyada yer alan Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi’ne yönelik bazı paylaşımlar doğrudan bahse konu hastane yönetimince cevaplandırılmış ve asılsız iddialar olduğu belirtilerek hukuki girişimlerde bulundukları ifade edilmiştir. Bu çerçevede hastane yönetimi; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ve İstanbul Tabipler Odasına başvurarak denetlenmeleri talebinde bulunmuşlardır” sözleri yer aldı.