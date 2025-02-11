İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle 12 Şubat Çarşamba günü il genelinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Tekirdağ'da da 4 ilçede eğitim kar engeline takıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilerken, tatil açıklaması İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi.

Vali Gül, meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklendiğinden dolayı 12 Şubat Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Vali Gül, tatil duyurusunda ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelinin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

Öte yandan Tekirdağ'da da Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, ve Ergene ilçelerindeki okullar da 12 Şubat Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verdi.