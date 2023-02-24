Tekirdağ’da jandarma ekipleri, ATM’lere düzenek kurup, banka ve kredi kartı kopyalama suçunu işleyerek yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yapan şahısları 2 ilde 4 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Tekirdağ’da jandarma ekipleri, ATM’lere düzenek kurup, banka ve kredi kartı kopyalama suçunu işleyerek yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yapan şahısları 2 ilde 4 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Tekirdağ’da jandarma ekipleri suç işlenmesine ve işlenen suçların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Jandarma Karakolu ekiplerinin çalışmaları neticesinde 7 şahsın suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle ATM’lerde düzenek kurup, banka ve kredi kartı kopyalama suçunu işleyerek yaklaşık 3 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi içinse 2 ilde 4 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda olayların faili 5 şüpheli yakalandı.

Operasyonda; 48 adet USB girişli hafıza kartı, bellek yataklı micro kamera, 1 adet 210 Mb disc, 10 adet kopyalama İşlemlerinde Kullanılan manyetik şeritli kredi kartı, 4 adet kredi kartı baskı ve çizim aparatı bakır, 1 adet micro Sd kart, 1 adet micro Sd kart aparatı, 1 adet kredi kartı klonlama cihazı, 1 adet kredi kartı klonlama ve yükleme cihazı, 1 adet adaptör, 1 adet siyah renk bağlayıcı tycpe girişli film aparatı, 1 adet beratta marka 7.65 mm çapında tabanca ve şarjörü ele geçirildi.

Öte yandan olay ile ilgi şüpheli şahısların da yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.