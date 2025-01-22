İstanbul Valisi Davut Gül’ün katılımıyla, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) ortak meclis toplantısı düzenlendi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen STSO-İSO Müşterek Toplantısı’na STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Meclis Başkanı Hacı Osman Yıldırım, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katıldı.

İstanbul Sanayi Odası Meclisine hitap eden STSO Başkanı Zeki Özdemir, Bolu’daki yangın faciasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyerek, Sivas Yıldızdağı Kayak Merkezi’ndeki patlamada yaralanan sporculara da acil şifa temennisinde bulundu.

Özdemir, Demirağ OSB ve Sivas’taki yatırım fırsatları hakkında kapsamlı sunum yaparak, İstanbul’daki sanayici ve iş insanlarını, Sivas’a yatırım yapmaya davet etti.

Coğrafi bakımdan Türkiye’nin en büyük Ticaret ve Sanayi Odasının Sivas Odası olduğunu hatırlatan STSO Meclis Başkanı Hacı Osman Yıldırım. “Marmara Denizi etrafına kümelenen sanayi kuruluşlarının orta Anadolu’ya taşınması, devletimizin sanayi politikası haline gelmeli. İstanbul’daki iş insanlarını Sivas’a yatırım yapmaya davet ederek, 2014 yılında başlattığımız dostluğumuzu bugün yapacağımız iş birliği ile taçlandıracağız.” dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sözlerinin başında dün yaşanan yangın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet yaralılara acil şifa diledi.

Kamudaki görevi nedeniyle gençlik yıllarının Sivas’ta geçtiğini belirten Vali Gül, “Sivas’ın potansiyelini biliyoruz, iş insanlarını biliyoruz, çalışanlarını biliyoruz üzerimizde hakları var. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile İstanbul Sanayi Odası’nın aranan nitelikli eleman yetiştirilmesi amacıyla yapmış olduğu iş birliğinin önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.