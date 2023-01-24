Deniz kirliliği ile mücadele çerçevesinde yapılan düzenleme ile deniz trafiğinin yoğun olduğu İstanbul ve Kocaeli’ndeki deniz kirliliğini artık Türkiye Çevre Ajansı denetleyecek.

Deniz kirliliği ile mücadele çerçevesinde yapılan düzenleme ile deniz trafiğinin yoğun olduğu İstanbul ve Kocaeli’ndeki deniz kirliliğini artık Türkiye Çevre Ajansı denetleyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, Marmara Denizi’nde gerçekleştirilen deniz denetim faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve bölgeye özgü bütünleşik bir yapı kazandırılması amacıyla “Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliği Tespiti Hakkında Yetki Devri Genelgesi”nde düzenleme yapıldı.

Bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile deniz trafiğinin yoğun olduğu İstanbul ve Kocaeli deniz yetki alanında, deniz araçlarının 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine uyup uyulmadığının etkin ve uzaktan algılama yöntemleri ile denetlenmesi için Çevre Kanunu’nun 12’inci maddesi uyarınca Türkiye Çevre Ajansı’na yetki verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2021 yılında Marmara Denizi’nde görülen müsilaj probleminin çözümüne yönelik, bilim adamları ile ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılan çalışmalarla Marmara Denizi’nde gerçekleştirilen deniz denetim faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve bölgeye özgü bütünleşik bir yapı ile sağlanması ihtiyacı dile getirildi. Çalışmalarda tüm paydaşlar ile birlikte hazırlanan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı çerçevesinde 12’nci eylem planı ile “Türkiye Çevre Ajansı eliyle, Marmara Denizi ile ilişkili tüm havzalardaki denetimler uzaktan algılama, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri kullanılarak artırılması” kararı alındı.

“Türkiye Çevre Ajansı, İstanbul ve Kocaeli’ndeki deniz kirliliği denetimini yapmak üzere yetkilendirildi”

Bu çerçevede yapılan düzenleme ile belediyenin sorumluluk alanında olan deniz kirliliğinin yoğun olduğu İstanbul ve Kocaeli’ndeki deniz kirliliği denetiminde Türkiye Çevre Ajansı yetkilendirildi. Verilen yetki ile deniz trafiğinin yoğun olduğu Marmara Denizi’nde deniz kirliliği ile mücadele çerçevesinde yapılan düzenleme ile deniz denetim faaliyetlerinin güçlendirilmesi, çevresel olumsuzlukların kontrolünün sağlanması, kirliliğin erken safhada tespit edilerek önlemlerin alınması, her türlü kirliliğin tespit ve takibinin bölgeye özgü bütünleşik bir yapı ile sağlanması hedeflendi.

“Marmara Denizi İHA’larla izlenecek”

Türkiye Çevre Ajansınca yapılacak çalışmalar çerçevesinde, deniz sınırları dâhilinde çevrenin korunması ve iyileştirilmesi faaliyetleri için çevresel olumsuzlukların kontrolünün sağlanması, izlenmesi ve takip ile her türlü kirliliğin tespitine yönelik denetimler yapılacak. Havadan, karadan ve denizden 7/24 saat esaslı izleme ve denetimler insansız hava araçları (İHA) ve deniz tekneleriyle sağlanacak. Ayrıca deniz kirliliğinin erken safhada tespiti amacıyla uydu ve radar görüntülerinden yararlanılarak takip-uyarı sistemi devreye alınacak.

Düzenlemeyle Marmara Denizi Koruma Eylem Planı çerçevesinde hazırlanan ve yürürlüğe konulan Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Eylem Planı ile Marmara Denizinde yoğun olarak görülen kirliliğin giderilmesi ve Marmara Denizi havzasının iyi çevresel duruma ulaştırmak için politika ve stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması amaçlanıyor.