Fatih’te düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 4’üncü Dönem Toplantısı’nda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “Otellerde ruhsatı olmayan ya da kültür turizm bakanlığından işletme belgesi olmayan otellerimizin tamamı yarın kapatılmazsa en geç hafta sonu tamamen kapatacağız” dedi.

İstanbul Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4’üncü Dönem Toplantısı, Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül, yatırımcı bölge ve il müdürleri, kaymakamlar, belediye başkanları, meslek kuruluşları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

“Bolu’da hepimizin vicdanını sızlatan bir yangın hadisesi ile karşılaştık”

İstanbul’da binaların yangın ile ilgili eksiklerinin denetleneceğini ifade eden Vali Davut Gül, “Hizmet verdiği binaların gözden geçirilmesi lazım. Bizim binalarımızın vatandaşın hizmet aldığı binaların yüzde yüzünün depreme dayanıklı olması gerekiyor. Bunu daha önceden yazılı olarak açıklandı, sözlü olarak söylendi. Varsa envanterinizi giren yeni binalar ya da yeni çalışma alanları bunları lütfen kontrol edin. Bolu’da hepimizin vicdanını sızlatan bir yangın hadisesi ile karşılaştık. Yangınlarda da bize düşen 3 tane görev var. Birincisi kendi kurum binalarımızın yangınla ilgili tedbirlerinin gözden geçirilmesi, ikincisi özellikle denetlemede bulunduğumuz alanların denetlenmesi. Bu şu demek; otellerle ilgili bir süreç başladı” dedi.

“Basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin tamamını kapatmış olacağız”

Konaklama belgesi olmayan yerlerin kapatılacağını ifade eden Vali Gül, “Kaymakamlarımız, koordine edecek. Otellerde ruhsatı olmayan ya da Kültür Turizm Bakanlığından işletme belgesi olmayan otellerimizin tamamı yarın kapatılmazsa en geç cumartesi, pazar tamamen kapatacağız. Pazartesi günü itibariyle ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür Turizm Bakanlığından basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin tamamını kapatmış olacağız. Listeler belli, yarına kadar bitirelim. Olur ya ölçekten dolayı yetiştiremezsek cumartesi, pazar bunları tamamen kapatmış olalım. Hem itfaiye, hem büyükşehir belediyesi hem ilçe belediyeleri ile kaymakamlarımızla bunu koordine ederek vatandaşlarımızın güvenliğini yüzde yüz sağlamış olalım” şeklinde konuştu.

“Kaçak alkol sattığı için yapılan işlemler olarak değil, ilçe belediyelerimizle birlikte bunların ruhsatını iptal etmemiz gerekiyor”

Kaçak alkol satan yerlerin ruhsatının iptal edilmesi gerektiğini söyleyen Vali Gül, “Ocak ayı içinde kaçak alkolle ilgili sıkıntı yaşadık. Eskiden kaçak alkol şuydu: bir şişe var, şişenin aynısını taklit etmiş. Dolayısıyla vatandaşımız bilmeden o şişeyi alıyor, kullanıyor bunun neticesinde de ortaya bir mağduriyet çıkıyor. Son olan olaylara baktığımız zaman herhangi bir taklit yok. Herhangi bir plastik bidonla ya da pet şişeyle yaptığı, dağıttığı, sattığı bir mekanizma var. Mahallemizdeki bakkal, kırtasiye herhangi bir ev bunu yapıyorsa, satıyorsa, dağıtıyorsa bunları bizim sadece rutin kaçak alkol sattığı için yapılan işlemler olarak değil ilçe belediyelerimizle birlikte bunların ruhsatını iptal etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Toplantı, yürütülmekte olan yatırım projelerinin anlatılması ile devam etti.