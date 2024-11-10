İstanbul Valisi Davut Gül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 86. ölüm yıl dönümü nedeniyle Dolmabahçe Sarayı’ndaki odasını ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programları kapsamında Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etti. Vali Gül’e, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti. Ardından Vali Gül ve beraberindekiler Atatürk’ün odasına çiçek bıraktı.