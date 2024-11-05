İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’u ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkan Vekili ve Vali Yardımcısı Can Aksoy’u makamında ziyaret etti. Esenyurt Belediye Başkanlığı binasında gerçekleşen ziyarette Vali Gül, ilçenin genel durumu, devam eden çalışmalar ve yapılacak işler hakkında Belediye Başkan Vekili Aksoy’dan bilgi aldı. Vali Gül’e ziyareti için teşekkür eden Başkan Aksoy, İstanbul Valiliği’nin desteği ile daha yaşanabilir bir Esenyurt için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.