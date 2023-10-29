İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyetin 100. yılına özel “Bayramlaşma Programı” düzenlendi. Programa ev sahipliği yapan Vali Gül konuşmasında “Cumhuriyetimiz yeniden dirilişimizin adıdır. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin son kalesidir. Gayemiz ve görevimiz askeri ve siyasi dehasıyla bizlere cennet bir vatan bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye yüzyılını inşa etmektir” dedi.

İstanbul Valiliği tarafından özel bir davet salonunda Cumhuriyet’in 100. Yılına özel “Bayramlaşma Programı” düzenlendi. Programa İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, İstanbul’daki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, azınlıkların dini temsilcileri, eğitim, sağlık, iş dünyası, kültür, sanat ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı. Törene katılan davetlileri Vali Gül ve eşi kapıda karşıladı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından İstanbul Deniz Tersanesi Komutanlığı Korosu ve Deniz Saha Komutanlığı Bandosu konser verdi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan filmin de gösterimi yapıldı.

“Anadolu bir umut Işığı arıyordu, o ışık Samsun’da bir güneş gibi doğdu”

Cumhuriyetin ağır bedeller ödenerek kurulduğunu vurgulayan İstanbul Valisi Davut Gül, konuşmasında, "Tarih bizim kadar bedel ödeyerek Cumhuriyet kuran başka bir milleti daha yazmamıştır. Yirminci asır başladığında yorgun düştüğümüzü zannettiler. Karşımızda yedi düvel, memleketimizde yokluk ve yoksulluk vardı. Anadolu bir umut ışığı arıyordu. O ışık 19 Mayıs 1919 sabahı ’Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ inancıyla İstanbul’dan yola çıkıp Karadeniz’i aştı. Samsun’da bir güneş gibi doğdu. Amasya Erzurum ve Sivas’tan sonra Ankara’ya ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti milletçe verdiğimiz bu mücadelenin eseridir. Bu eserde nice koç yiğitlerin bedeni, kanı ve aziz ruhu var. Nice anaların, bacıların gözyaşı, yetimin mazlumun duası var" ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyetimiz yeniden dirilişimizin adıdır”

Cumhuriyetin sahip olduğumuz en güçlü eserimiz olduğunu dile getiren Vali Gül, "Cumhuriyetimiz yeniden dirilişimizin adıdır. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin son kalesidir. Dünyanın en güçlü devletlerinden biri olma gayemizin yurtta ve cihanda barış irademizin tezahürüdür. Biz Cumhuriyeti 13 milyonla kurduk, bugün 85 milyonuz. Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaş gününde ilelebet sürecek kardeşliğimizi bir kez daha tazeliyoruz. İlhamımızı kıtaları birleştiren, medeniyetleri buluşturan aziz İstanbul’dan alıyoruz. Gayemiz ve görevimiz askeri ve siyasi dehasıyla bizlere cennet bir vatan bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye yüzyılını inşa etmektir. Cumhuriyetimizin kuruluşundaki heyecan, azim ve inancı ilelebet yaşatmaktır" şeklinde konuştu.

Tören, protokol üyelerinin pasta kesmesinin ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Korusu konseriyle sona erdi.