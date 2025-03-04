İstanbul Valiliği, Beykoz Belediye Meclisi'nin başkan vekilini seçmek üzere 10 Mart Pazartesi günü toplanacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıklaması sonrasında İstanbul Valiliği, Beykoz Belediye meclisinin başkan vekilini seçmek üzere 10 Mart Pazartesi günü toplanacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 'İhaleye Fesat Karıştırmak' suçundan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştır. Alaattin KÖSELER, tutuklanma kararının ardından İçişleri Bakanlığı'nın 04.03.2025 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45.maddesi hükümleri uyarınca, Beykoz Belediye Meclisi'nin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, Beykoz Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 10 Mart 2025 Pazartesi günü Saat 14:00'te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Beykoz Belediye Meclisi'nde CHP 15 meclis üyesi ve 3 kontenjan adayı ile 18 kişiyle çoğunluk olurken, AK Partili 11, MHP’li 3 meclis üyesi yer alıyor.