İstanbul Valiliği, deprem bölgesine 324 uçakla 26 bin 883 personel ile 5 bin 675 çadırın gönderildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, deprem bölgesine 324 uçakla 26 bin 883 personel ile 5 bin 675 çadırın gönderildiğini açıkladı.

İtalya’dan Türkiye’ye yardım taşıyan askeri gemi yola çıktı İtalya’dan Türkiye’ye yardım taşıyan askeri gemi yola çıktı

Valilikten yapılan açıklamada "Saat 19.00 itibarıyla İstanbul’dan toplam 324 uçak, 42 kargo uçağı, 2 gemi, 3 tren, 26 bin 883 personelimiz ve AFAD gönüllülerimiz, 4 milyon 374 bin 631 battaniye, 326 bin 651 ısıtıcı ve soba ile 5 bin 675 çadırın başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi" denildi.