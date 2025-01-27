İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında Cuma Namazına gitme izinleriyle ilgili problemlerin giderilmesi için yazı gönderdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği Cuma Namazı saatinin çalışma saatlerine denk geldiği dönemlerde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının, personelden imzalı evrak istediği ve Cuma Namazı süresini, mesai saatinin sonuna ekleyerek personelin mesai saati sonrasında çalışmasını talep ettiği tespit edildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül, konuyla ilgili 7 Ocak 2016 tarihli Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan genelgeyi hatırlatarak, bu uygulamanın sona erdirilmesi ve personelin Cuma Namazı saatinde idari izinli sayılması için İstanbul’daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına hatırlatma genelgesi yayımladı.

Yazıda, personel isim ve imza alınması, izin saatlerinin mesaiye eklenmesi gibi uygulamaların doğru olmadığı belirtilerek, “Genelgenin ruhu, ibadet özgürlüğünü engellememek ve işler aksamadan yeterli personel bulundurulmasını sağlamaktır” denildi.