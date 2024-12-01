İstanbul Ümraniye'de UKİD tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Manevi Sohbet Programı'nda değerli hocaların katılımıyla manevi atmosfer oluşturuldu. İslam'ın önemli değerleri vurgulanırken, birlik ve beraberlik teması işlendi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD) tarafından düzenlenen anlamlı etkinlik, Sarı Saltuk Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda, değerli hocalar Muhammed Said Sezer, Dr. Muhammed Masum Vanlıoğlu ve Habib Deveci Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Etkinliğe Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Özdemir ve Süleyman Kaplan, UKİD Başkanı Av. Zeki Çalışkan, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, mahalle muhtarları, iş insanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda, Dr. Muhammed Masum Vanlıoğlu’nun yaptığı konuşma dikkat çekti.

Kur’an-ı Kerim’in insanlığa rehberlik eden temel mesajlarını ve manevi değerlerini vurgulayan Vanlıoğlu, özellikle “hamd” kavramının İslam’daki önemine değindi. Konuşmasında, şükür ve tevekkülün insanın ruhunu güçlendiren en önemli kavramlar olduğunu belirterek, zorluklar karşısında bile Allah’a şükretmeyi unutmamamız gerektiğini ifade etti.

Bu arada Kur’an-ı Kerim’in derin mesajlarının ve içeriğinin ele alındığı etkinlikte, birlik ve beraberlik teması da sıkça vurgulandı. Katılımcılar, manevi duygularla dolu bir akşam geçirirken, program sonunda dualar edildi ve İslam dünyasının huzur ve selameti için niyazda bulunuldu.

Program sonunda Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, böyle anlamlı bir etkinliği düzenleyen UKİD’e teşekkür ederek, manevi değerlerin yeni nesillere aktarılmasının önemine değindi.